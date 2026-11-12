PUCNJAVA KOD BELE KUĆE! Četiri osobe ranjene u centru Vašingtona: Policija blokirala čitav kvart, opsadno stanje na ulicama
ČETIRI osobe su u četvrtak ujutru ranjene u naselju nedaleko od Bele kuće, saopštila je policija, koja je reagovala na više lokacija.
- Pucnjava se dogodila u Logan Serklu, oko 1,6 km severno od Bele kuće. Drugi detalji, uključujući tačnu lokaciju pucnjave, nisu odmah dostupni - rekao je policajac Nejtan Klark.
Policija je pozvala ljude da izbegavaju područje bloka 1500 u 15. ulici, u kojem se nalaze fitnes centar VIDA, crkva Svetog Luke i stambeni objekti, a nalazi se odmah iza ugla supermarketa Whole Foods.
Veći deo bloka je bio ograđen.
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