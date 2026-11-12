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PUCNJAVA KOD BELE KUĆE! Četiri osobe ranjene u centru Vašingtona: Policija blokirala čitav kvart, opsadno stanje na ulicama

Ana Đokić

12. 11. 2026. u 14:51

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ČETIRI osobe su u četvrtak ujutru ranjene u naselju nedaleko od Bele kuće, saopštila je policija, koja je reagovala na više lokacija.

ПУЦЊАВА КОД БЕЛЕ КУЋЕ! Четири особе рањене у центру Вашингтона: Полиција блокирала читав кварт, опсадно стање на улицама

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Harnik

- Pucnjava se dogodila u Logan Serklu, oko 1,6 km severno od Bele kuće. Drugi detalji, uključujući tačnu lokaciju pucnjave, nisu odmah dostupni - rekao je policajac Nejtan Klark.

Policija je pozvala ljude da izbegavaju područje bloka 1500 u 15. ulici, u kojem se nalaze fitnes centar VIDA, crkva Svetog Luke i stambeni objekti, a nalazi se odmah iza ugla supermarketa Whole Foods.

Veći deo bloka je bio ograđen.

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