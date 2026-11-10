ZELENSKI BESAN NA AMERIKANCE: Tražite da predam Donbas Putinu, a nudite mi nešto "slično NATO-u"
DOK u Abu Dabiju danas počinju novi pregovori SAD, Rusije i Ukrajine o prekidu rata, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži Iks objavio je deo nedavnog intervjua u kojem je otkrio kako Amerikanci od njega iza zatvorenih vrata traže da Rusiji prepusti Donbas u zamenu za nejasne bezbednosne garancije.
- Predaja ukrajinske zemlje u zamenu za mir obična je apstrakcija. Putin je govorio o Donbasu, a onda je krenuo na Kijev. Tvrdio je da brani ljude koji govore ruski, a onda ih je u Buči i drugde mučio do smrti. Zato sam, kada su me Amerikanci pitali: "Možete li zameniti Donbas za bezbednost?", odmah odgovorio protivpitanjem: "Možete li mi reći šta to tačno znači? Kakvu bezbednost? NATO?" - napisao je Zelenski.
"To je vaš cilj, ali danas i Putinov cilj"
Prema rečima ukrajinskog predsednika, sa američke strane stigao je odgovor da to ne bi bio ulazak u NATO, nego "nešto slično NATO-u".
- Slično? Ali vi za Donbas ne tražite "sličan" odgovor. Vi za Donbas želite jasan odgovor. To je vaš cilj, a to je danas i Putinov cilj. Šta ćete uraditi ako dobijemo garancije, ali ne i NATO? - poručio je Zelenski, podsetivši da je Ukrajina u prošlosti već predala nuklearno oružje pa na kraju bila napadnuta.
- Niti sam ljubitelj nuklearnog oružja, niti mislim da je ono dobro, svet bi bez njega bio bolji. Ali Rusi su nam uzeli nuklearno oružje, zar ne? Jesu. Onda su nas zaustavili na putu u Evropu, pa su nam sprečili ulazak u NATO i na kraju su nas okupirali. Zato je ovo apstraktno pitanje. Niko ne veruje da će Putin stati ako mu prepustimo Donbas. On će samo uzeti pauzu i vratiti se za godinu, dve ili pet. I ko će onda biti kriv? - zaključio je Zelenski.
Hladan tuš pred pregovore u Abu Dabiju
Ova poruka ukrajinskog predsednika dolazi tačno uoči današnjeg početka novog kruga trilateralnih pregovora u Abu Dabiju, prvih nakon više od osam meseci pauze.
SAD na pregovorima predstavljaju specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, ukrajinsku delegaciju vodi šef spoljne obaveštajne službe Rustem Umerov, a rusku Putinov pomoćnik Vladimir Medinski.
Iako su neimenovani američki zvaničnici uoči sastanka tvrdili da i Moskva i Kijev pokazuju signale popuštanja oko moguće razmene teritorija, Zelenski je ovim istupanjem jasno stavio do znanja da Ukrajina ne pristaje na trgovinu sopstvenom teritorijom u zamenu za krhka obećanja koja Putina neće sprečiti u novom napadu.
Ukrajina nastavlja da odbija ruske zahteve za kontrolom nad celim Donbasom, dok Moskva ostaje pri svojim teritorijalnim pretenzijama.
Zelenski je izjavio da je spreman da se direktno sastane sa Putinom kako bi se rešila otvorena pitanja, ali insistira na tome da Ukrajina neće ustupiti teritoriju niti priznati Krim kao ruski.
Stalni predstavnik Ukrajine pri UN, Andrij Meljnik, rekao je da bi direktan sastanak dvojice lidera mogao biti neophodan za politički pomak, dodajući da je Zelenski spreman da se sastane sa Putinom bilo gde, osim u Moskvi.
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