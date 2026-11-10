RUSKE snage oslobodile su naselje Nikoljsko u Sumskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Jedinice grupe trupa "Sever" oslobodile su ovo naselje i tom prilikom neutralisale su više od 305 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, oklopno borbeno vozilo, 15 automobila, artiljerijski sistem i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 210 ukrajinskih vojnika, oklopno borbeno vozilo, 13 automobila, pet artiljerijskih sistema i sedam stanica za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 190 protivničkih vojnika, dva oklopna borbena vozila, 21 automobil i jedan artiljerijski sistem.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su više od 340 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, osam oklopnih borbenih vozila, sedam automobila, tri oruđa poljske artiljerije i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 215 ukrajinskih vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo i tri automobila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 35 vojnih lica, jedan artiljerijski sistem, 22 vozila i četiri stanice za radio-elektronsku borbu.

Sistemi PVO oborili su šest vođenih avio-bombi, četiri krstareće rakete "rasti dager" i 802 bespilotne letelice.

Snage Crnomorske flote uništile su dva besposadna čamca Ratne mornarice Ukrajine u severozapadnom delu Crnog mora.

(RT Balkan)

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