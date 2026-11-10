"TIPIČNA UCENA I JA JE ODBACUJEM": Fico osudio Mercove pretnje da će blokirati budžet EU zbog Ukrajine

SLOVAČKI premijer Robert Fico nazvao je pretnje nemačkog kancelara Fridriha Merca da će blokirati budžet Evropske unije zbog nevoljnosti nekih zemalja da pruže finansijsku pomoć Ukrajini ucenom, i naglasio da ih on odbacuje.

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Prethodno su mediji, pozivajući se na pismo Merca upućeno predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, objavili da nemački kancelar preti da će blokirati novi budžet EU za period 2028-2034, ukoliko se sve države članice EU ne obavežu na finansijsku podršku Ukrajini.

- Ono što nemački kancelar radi je tipična ucena i ja je odbacujem. Mi smo suverena zemlja - rekao je Fico na otvaranju zajedničkog sastanka slovačkog i češkog kabineta u Bratislavi.

Napomenuo je da Slovačka ima pravo na svoje mišljenje.

- Neki kažu da ako ne podržimo zajam od 70 milijardi evra za Ukrajinu, budžet EU neće biti odobren. Ali mi imamo potpuno isto pravo glasa. Kao što gospodin Merc govori o pravu veta, mogu i ja reći isto. Imamo isto pravo veta kao i nemački kancelar - naglasio je Fico.

Slovački premijer je 6. novembra izvestio da neki premijeri EU prete Slovačkoj smanjenjem sredstava u novom budžetu EU namenjenom rešavanju regionalnih razlika, čemu se zemlja protivi, zbog odbijanja Bratislave da podrži novi zajam od 70 milijardi evra za Ukrajinu. Evropska komisija je prethodno predstavila nacrt novog sedmogodišnjeg budžeta EU za period 2028-2034, u iznosu od približno 2 biliona evra, koji uključuje povećanu potrošnju za odbranu, konkurentnost i podršku Ukrajini. Predlozi su izazvali neslaganja među zemljama EU oko veličine budžeta, raspodele sredstava i uvođenja novih izvora prihoda.

(Sputnjik)