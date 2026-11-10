"POTPUNI UŽAS... SA SVIH STRANA ČULI SU SE KRICI": Ispovest preživelih u lančanom udesu u Bugarskoj, slupalo se preko 80 vozila (VIDEO)

IZ Bugarske i dalje stižu straični izveštaji posle velikog lančanog sudara u kome je poginulo 12 osoba, dok je 50 povređeno! U udesu je prema navodima bugarskih medija učestvovalo čak 86 vozila.

Foto: Tanjug/Bulgarian News Agency via AP

Svedok lančanog sudara ispričao je za televiziju NOVA šta se tačno dogodilo:

- Bila je veoma gusta magla. Nesreća se dogodila ispred nas. U jednom trenutku sve je postalo crno. Izašao sam iz automobila i krenuo napred - kaže jedan od svedoka i nsatavlja:

- Dizalicom sam razbio staklo na kabini jednog kamiona koji je goreo i izvukao čoveka. Nakon toga sam čuo kako su u drugoj traci svi automobili počeli da se sudaraju. Vidljivost zbog magle nije bila veća od 50 metara - ispričao je on.

Bolnica u Slivenu uputila je apel za davanje krvi za povređene. Nekim pacijentima potrebna je hitna transfuzija krvi.

- U poslednjem trenutku smo videli sudar i pomislili da ćemo uspeti da ga izbegnemo. Bili smo drugi automobil. Ali oni iza nas su napravili haos. Ovde smo od 7.30 časova - ispričao je drugi svedok.

- Prizor je košmaran - rekao je jedna od preživelih, koji se našao među smrskanim vozilima.

Foto: Tanjug/Bulgarian News Agency via AP

Prema njegovom mišljenju, uzrok tragedije bila je velika brzina. Kako je naveo, vidljivost je bila svega jedan do dva metra.

- Najveći užas bio je u autobusu. Bili smo jedni preko drugih. Kada smo izašli, počeli smo da se udaljavamo od autobusa kako se ne bi zapalio - ispričala je žena iz autobusa punog ljudi koji su krenuli na odmor.

- Ne pronalazim reči kojima bih opisao prizor. Potpuni užas. Sa svih strana čuli su se krici - ispričao je još jedan svedok tragedije.

Bulgaristan'da Yambol yakınlarındaki Trakia otoyolunda, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi hayatını kaybetti ve 50'den fazla kişi yaralandı https://t.co/9sgVcZ2LRi — Malik Ejder (@malikejder) November 10, 2026

Ministarka zdravlja Katja Ivkova precizirala je na konferenciji za novinare da je 10 osoba poginulo na licu mesta, a da su dve preminule u bolnicama.

Potpredsednik vlade i ministar ekonomije, investicija i industrije Aleksandar Pulev komentarisao je nesreću tokom događaja koji je organizovala Komisija za zaštitu konkurencije.

- Od jutros je država angažovala sve raspoložive resurse kako bi pomogla ljudima koji su se našli u nevolji na auto-putu Trakija. Sve što ima krila je u vazduhu, sve što ima točkove je na putu. Otkazali smo sve javne nastupe, neće biti ni sednice Saveta ministara. Formirali smo krizni štab - izjavio je on.

Bugarski portali prenose da je došlo do nekoliko lančanih udesa u da je auto-put zatvoren. Nesreće su se dogodile između petlji "Zimnica" i "Kabile". Na tom području spustila se gusta magla, zbog čega je vidljivost bila veoma ograničena.

Vanredno stanje delimičnih razmera proglašeno je na teritoriji opština Straldža, Tundža i Jambol. Vanredni režim uveden je naredbom načelnika Jambolske oblasti Georgija Čalakova i stupio je na snagu 10. novembra 2026. godine u 7.30 časova, saopštila je lokalna Oblasna uprava.

86 vehicles have collided on the Trakia motorway in Bulgaria, resulting in 11 deaths, according to Kaloyanov, a deputy official from the country’s Ministry of Internal Affairs. According to the latest information, the incident began with a collision between a truck and a passeng https://t.co/fdrjGiT7ok — lone wolf (@MApodogan) November 10, 2026

Ursula fon der Lajen izrazila saučešće porodicama žrtava

- Izražavam najdublje saučešće porodicama poginulih i celom bugarskom narodu. Svaka čast spasilačkim ekipama! Prolazite kroz tragičan trenutak i imam puno razumevanje za promene u programu moje posete.

To je izjavila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen tokom konferencije za novinare nakon sastanka sa bugarskim premijerom Rumenom Radevim u Varni.

🚨🇧🇬 BREAKING: DEADLY MOTORWAY PILE-UPS IN BULGARIA At least 11 people are reportedly dead and 48 injured after two massive crashes involving more than 50 vehicles on Bulgaria’s Trakia motorway near Yambol. 🌫️ Dense fog reportedly reduced visibility to just 30 METRES, triggering separate pile-ups in opposite directions. 🚧 The motorway connecting Sofia and Burgas has reportedly been shut down in both directions between Zimnitsa and Kabile. Emergency crews are responding as authorities assess the full scale of the tragedy. ⚠️ Casualty figures and details remain unverified. Follow @Xpress_24_7 for updates. #Bulgaria #BreakingNews #TrafficAccident https://t.co/pBH9MSa0Rw — XPRESS (@Xpress_24_7) November 10, 2026

Radev: I vladin avion će, ukoliko bude potrebno, prevoziti povređene

Premijer Rumen Radev je takođe saopštio da je naložio ministru unutrašnjih poslova Ivanu Demerdžijevu da vladinim avionom poleti za Burgas, kako bi se, ukoliko bude potrebno, tim avionom povređeni mogli transportovati u bolnice u Sofiji.

Dva aviona "Spartan", sa medicinskim ekipama i opremljena nosilima, odmah su poletela ka Burgasu. Trenutno se premeštaju u vazduhoplovnu bazu „Bezmer“, pošto je većina povređenih prevezena u Sliven i Jambol.

- Odmah nakon što smo se rastali od gospođe fon der Lajen, ministar odbrane Dimitar Stojanov i ja takođe krećemo ka Burgasu, Slivenu i Jambolu - rekao je Radev.

(Vesti.bg)

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