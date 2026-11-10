ŠUGA SE ŠIRI MEĐU DECOM! Lekari poslali važno upozorenje školama u Srbiji

U UŽICU je do sada prijavljeno pet slučajeva šuge, nakon što je jutros evidentiran još jedan novi slučaj, potvrdila je dr Katarina Ristović, portparolka Zavoda za javno zdravlje Užice.

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Prema njenim rečima, nakon prvih prijavljenih slučajeva prošle nedelje, kao i povodom najnovije prijave, školama su upućene preporuke za sprovođenje pojačanog epidemiološkog nadzora i higijenskih mera.

- Kada smo dobili prve slučajeve prošle nedelje, a i sada, poslali smo određene mere školama, a to su pojačan epidemiološki nadzor i pojačane higijenske mere koje se sprovode - navela je Ristović.

Ona je istakla da se, nakon potvrde oboljenja, terapija određuje u dogovoru sa pedijatrom, s obzirom na to da je reč o deci, kao i da lečenje obuhvata ne samo obolelu osobu već i članove njenog bliskog okruženja.

- To je parazitarno oboljenje i postoje određeni lekovi i preparati koji se u tom slučaju koriste, i to ne samo kod onoga ko ima šugu već i kod članova uže porodice koja deli prostor ili kolektiva - objasnila je Ristović.

Kako je navela, rizik od prenošenja postoji naročito u situacijama kada osobe dele posteljinu i peškire. Ukoliko je reč o učenicima koji borave u domovima, terapija se sprovodi i kod njihovih cimera.

Prema rečima dr Ristović, lečenje najčešće traje oko 15 dana, ali dužina terapije zavisi od individualnog stanja pacijenta i lekarske kontrole.

- Ukoliko više nema simptoma, odnosno promena na koži izazvanih šugom, tada dete već može da se vrati u školu - rekla je Ristović.

(Tanjug)

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