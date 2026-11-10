BEOGRAD DOBIJA 29 NOVIH TRAMVAJA: Šapić obezbedio investiciju od preko 100 miliona evra, poznato i kada stižu na ulice

GRAD Beograd je prva lokalna samouprava u Evropi koja će postati deo „Eurofime”, međunarodne neprofitne organizacije koja se bavi finansiranjem i podrškom javnom putničkom i železničkom saobraćaju, najavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Foto: Tanjug/Beoinfo

On je istakao da je „Eurofima” eminentna i izuzetno kredibilna organizacija, osnovana 1956. godine, sa sedištem u švajcarskom gradu Bazelu.

– Nakon nekoliko meseci pregovora između Grada Beograda i „Eurofime”, Upravni odbor „Eurofime” je nakon brojnih izvršenih provera prihvatio da finansira projekat remonta i modernizacije 29 starih KAF tramvaja, kao i da refinansira kredit kojim su kupljeni novi „Bozankaja” tramvaji. Na taj način „Eurofima” će u javni prevoz našeg glavnog grada investirati preko 100 miliona evra – rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima, Grad Beograd je postao prvi projekat finansiranja lakog šinskog saobraćaja, jer je do sada „Eurofima” svugde u svetu povoljno finansirala samo železnički saobraćaj.

– Za ovaj potpuni remont i modernizaciju je obezbeđen „grejs period” od dve godine, a nakon toga kreće otplata kredita na 12 godina. Za izvođenje remonta i modernizacije, najpovoljniju ponudu na tenderu dao je konzorcijum kompanija iz Srbije, Švajcarske i Poljske, a očekuje se da bi kompletan remont trebalo da bude gotov do kraja 2029. godine. Ostaje još da Skupština grada na sednici 23. novembra da saglasnost za ovaj projekat, nakon čega prve tramvaje u Srbiji možemo očekivati već krajem 2027. godine – istakao je Šapić.

On je dodao da je ovo još jedan pokazatelj da su ugled i finansijsko stanje Grada Beograda daleko od onoga što se predstavlja u javnosti, a naročito tokom poslednje dve godine.

– Mnoge strukture i interesne grupe u našem društvu sa svih strana, a najčešće i najviše iz same unutrašnje političke strukture, o čemu sam i sam neretko govorio u prošlosti, radile su na urušavanju ugleda našeg glavnog grada, kako bi dovele u pitanje sposobnost ove gradske uprave da nastavi da razvija Beograd brzinom, intenzitetom i kvalitetom kakav nije viđen u poslednjih 50 godina i kako ga nijedna prethodna gradska uprava nije razvijala – rekao je gradonačelnik.

Šapić je istakao da je očigledno da i pored ogromne želje, truda i političke moći koje su u uložili tokom proteklih godina, u tome ipak nisu uspeli.

– Činjenica da je jedna ovakva međunarodna organizacija spremna da sa nama sarađuje u projektu vrednom više od 100 miliona evra, potvrđuje snagu, ugled i kredibilitet koje Grad Beograd danas ima na međunarodnoj sceni – zaključio je Šapić.