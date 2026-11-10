MERC O PORASTU ANTISEMITIZMA: Zaštita jevrejske zajednice je istorijska odgovornost Nemačke

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da se Nemačka zbog porasta antisemitizma suočava sa iskušenjem kada je reč o njenoj posvećenosti zaštiti jevrejske zajednice.

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On je osudio "zastrašujući prizor" vrtića i sinagoga koje obezbeđuju neprobojna stakla i naoružana policija. Govoreći u jednoj minhenskoj sinagogi na godišnjicu "Kristalne noći" iz 1938. godine, Merc je rekao da je antisemitizam postao sveprisutan. "Vidimo ga i čujemo na našim ulicama, u našim gradovima, u gradovima naših evropskih suseda i širom sveta, u parlamentima, klubovima i školama.

Upravo zato je ovo trenutak istine za parolu 'nikad više', koju tako često izgovaramo", rekao je Merc, prenosi Rojters. Kako je dodao, njegova vlada će učiniti sve što je u njenoj moći da zaštiti jevrejski život u Nemačkoj i inostranstvu. Tom prilikom, ponovio je dugogodišnju podršku Nemačke Izraelu, što je, kako je naveo, "deo istorijske odgovornosti".

Prethodnici Merca na mestu kancelara, Angela Merkel i Olaf Šolc, takođe su se obavezivali na zaštitu jevrejskog života i institucija u Nemačkoj, kao i na borbu protiv antisemitizma. Prema najnovijem godišnjem izveštaju organizacije za praćenje pojava antisemitizma RIAS, od početka rata u Gazi 2023. godine, antisemitski incidenti beleže se u "dramatičnim razmerama".

Prošle godine prijavljeno ih je 8.725, što je više nego trostruko više u odnosu na 2022. godinu, odnosno oko 24 incidenta dnevno. "Kristalna noć" predstavljala je talas ubistava Jevreja, kao i pljačke i uništavanja njihove imovine, koji je započeo 9. novembra 1938. godine. Naziv se odnosi na ogrome količine polomljenog staklo koje je bilo rasuto po ulicama ispred sinagoga, kao i jevrejskih prodavnica i domova.

(Tanjug)