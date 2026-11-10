Svet

MERC O PORASTU ANTISEMITIZMA: Zaštita jevrejske zajednice je istorijska odgovornost Nemačke

К.Л.С

10. 11. 2026. u 08:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da se Nemačka zbog porasta antisemitizma suočava sa iskušenjem kada je reč o njenoj posvećenosti zaštiti jevrejske zajednice.

МЕРЦ О ПОРАСТУ АНТИСЕМИТИЗМА: Заштита јеврејске заједнице је историјска одговорност Немачке

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

On je osudio "zastrašujući prizor" vrtića i sinagoga koje obezbeđuju neprobojna stakla i naoružana policija. Govoreći u jednoj minhenskoj sinagogi na godišnjicu "Kristalne noći" iz 1938. godine, Merc je rekao da je antisemitizam postao sveprisutan. "Vidimo ga i čujemo na našim ulicama, u našim gradovima, u gradovima naših evropskih suseda i širom sveta, u parlamentima, klubovima i školama.

Upravo zato je ovo trenutak istine za parolu 'nikad više', koju tako često izgovaramo", rekao je Merc, prenosi Rojters. Kako je dodao, njegova vlada će učiniti sve što je u njenoj moći da zaštiti jevrejski život u Nemačkoj i inostranstvu. Tom prilikom, ponovio je dugogodišnju podršku Nemačke Izraelu, što je, kako je naveo, "deo istorijske odgovornosti".

Prethodnici Merca na mestu kancelara, Angela Merkel i Olaf Šolc, takođe su se obavezivali na zaštitu jevrejskog života i institucija u Nemačkoj, kao i na borbu protiv antisemitizma. Prema najnovijem godišnjem izveštaju organizacije za praćenje pojava antisemitizma RIAS, od početka rata u Gazi 2023. godine, antisemitski incidenti beleže se u "dramatičnim razmerama".

Prošle godine prijavljeno ih je 8.725, što je više nego trostruko više u odnosu na 2022. godinu, odnosno oko 24 incidenta dnevno. "Kristalna noć" predstavljala je talas ubistava Jevreja, kao i pljačke i uništavanja njihove imovine, koji je započeo 9. novembra 1938. godine. Naziv se odnosi na ogrome količine polomljenog staklo koje je bilo rasuto po ulicama ispred sinagoga, kao i jevrejskih prodavnica i domova.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ŠOK U KIJEVU! Rusi ubrzano uništavaju Patriote, Nemačka zatvorila slavinu: Nema više ništa za Ukrajinu, PVO sistem pred kolapsom!
Svet

0 5

ŠOK U KIJEVU! Rusi ubrzano uništavaju Patriote, Nemačka zatvorila slavinu: Nema više ništa za Ukrajinu, PVO sistem pred kolapsom!

NEMAČKA ne može da isporuči Ukrajini dodatne sisteme protivvazdušne odbrane „MIM-104 Patriot“ (MIM-104 Patriot), a da pritom ne stvori neprihvatljive praznine u sopstvenoj odbrani, izjavio je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus, pozivajući druge zapadne zemlje da daju veći doprinos zadovoljavanju potreba Ukrajine za protivvazdušnom odbranom.

09. 11. 2026. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SAT OTKUCAVA: Vaša štednja i dalje može da vas odvede do BMW-a X2

SAT OTKUCAVA: Vaša štednja i dalje može da vas odvede do BMW-a X2