Svet

VOJNA DIPLOMATIJA U SENCI ZAMRZNUTIH ODNOSA: Britanija teži novim kanalima komunikacije sa Moskvom radi smanjenja rizika

К.Л.С

10. 11. 2026. u 08:23

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BRITANIJA preferira da ima dodatne kanale komunikacije sa Rusijom, posebno na vojnom nivou kako bi se smanjio rizik od pogrešne procene, izjavio je danas ministar odbrane Velike Britanije Ves Striting.

ВОЈНА ДИПЛОМАТИЈА У СЕНЦИ ЗАМРЗНУТИХ ОДНОСА: Британија тежи новим каналима комуникације са Москвом ради смањења ризика

Foto: Grok / AI

 - Imamo ambasadu u Moskvi. To je važan kanal. Ali mnogo bih više voleo da postoje i dodatni kanali, posebno na vojnom nivou. Uvek postoji rizik od pogrešne procene i zato je važno imati tu direktnu komunikaciju - rekao je Striting, a prenosi Fajnenšel tajms (FT).

Prošle nedelje, britanski premijer Endi Bernam rekao je da ruski predsednik Vladimir Putin neće putovati na samit G20 u Britaniji zbog sankcija Velike Britanije protiv njega. Odnosi između Moskve i većine evropskih prestonica, uključujući London, zamrznuti su od početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine.

Uprkos tome, ministri spoljnih poslova Rusije i Nemačke Sergej Lavrov i Johan Vadeful sastali su se u Njujorku na marginama Generalne skupštine UN u septembru.

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