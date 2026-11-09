TEŠKA SAOBRAĆAJNA NEZGODA U SMEDEREVU: Beba (1) hitno prevezena u bolnicu

TEŠKA saobraćajna nezgoda dogodila se u Smederevu, a prema prvim informacijama, povređena je beba stara oko godinu dana, koja je nakon sudara hitno transportovana u bolnicu.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Prema fotografijama sa mesta nesreće, na kolovozu su rasuti delovi automobila i polomljeno staklo, dok su na terenu policijske ekipe i služba Pomoć na putu, prenosi Alo.

Vozilo je pretrpelo velika oštećenja, a prizor sa mesta nezgode ukazuje na silinu sudara.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda bebe, kao ni o zdravstvenom stanju ostalih učesnika u nesreći.