Nesreće

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NEZGODA U SMEDEREVU: Beba (1) hitno prevezena u bolnicu

В.Н.

09. 11. 2026. u 20:03

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TEŠKA saobraćajna nezgoda dogodila se u Smederevu, a prema prvim informacijama, povređena je beba stara oko godinu dana, koja je nakon sudara hitno transportovana u bolnicu.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕЗГОДА У СМЕДЕРЕВУ: Беба (1) хитно превезена у болницу

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Prema fotografijama sa mesta nesreće, na kolovozu su rasuti delovi automobila i polomljeno staklo, dok su na terenu policijske ekipe i služba Pomoć na putu, prenosi Alo. 

Vozilo je pretrpelo velika oštećenja, a prizor sa mesta nezgode ukazuje na silinu sudara. 

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda bebe, kao ni o zdravstvenom stanju ostalih učesnika u nesreći.

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