Svet

ULAGANJA U VEŠTAČKU INTELIGENCIJU MENJAJU TRŽIŠTE: Ovaj sektor beleži veliki rast zaliha u SAD

D.D.

09. 11. 2026. u 18:25

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ZALIHE robe u američkoj veleprodaji porasle su u septembru za 0,7 odsto, nešto više nego što je prvobitno procenjeno, kada je bio očekivan njihov rast od 0,6 odsto, saopštio je danas Biro za popis stanovništva američkog Ministarstva trgovine.

УЛАГАЊА У ВЕШТАЧКУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ МЕЊАЈУ ТРЖИШТЕ: Овај сектор бележи велики раст залиха у САД

Foto: Ilya Pitalev/Sputnik/Profimedia

Zalihe su u avgustu takođe povećane za 0,6 odsto, dok su na godišnjem nivou u septembru bile veće za 7,6 odsto, preneo je Rojters.

Rast je posebno bio izražen kod električne opreme i hardvera, što se dovodi u vezu sa velikim ulaganjima kompanija u razvoj infrastrukture za veštačku inteligenciju.

Zalihe trajnih proizvoda porasle su za 0,6 odsto, pri čemu su zalihe električne opreme povećane za 2,5 odsto, a hardvera za 1,3 odsto.

Zalihe naftnih derivata zabeležile su znatno veći rast od 10,6 odsto. Ulaganja u zalihe u trećem tromesečju ponovo su počela da doprinose privrednom rastu, nakon pet uzastopnih kvartala smanjenja, dodavši 1,61 odsto godišnjoj stopi rasta američke privrede od 3,4 odsto u periodu od jula do septembra. Prodaja na veliko porasla je u septembru za 2,8 odsto, nakon rasta od 2,0 odsto u avgustu.

Prema septembarskom tempu prodaje, bilo bi potrebno 1,21 mesec da se postojeće zalihe prodaju, u poređenju sa 1,23 meseca u avgustu. U septembru prošle godine taj odnos iznosio je 1,34 meseca.

(Tanjug)

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