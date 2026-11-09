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ISTANBUL PONOVO U IGRI, ERDOGAN ZOVE PUTINA ZA STO: Turska nudi novu diplomatsku ofanzivu za kraj rata

P. Đurđević

09. 11. 2026. u 12:48

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PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je da namerava da ponovo razgovara sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom o rešavanju ukrajinskog sukoba.

ИСТАНБУЛ ПОНОВО У ИГРИ, ЕРДОГАН ЗОВЕ ПУТИНА ЗА СТО: Турска нуди нову дипломатску офанзиву за крај рата

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- O ovim pitanjima smo više puta razgovarali sa gospodinom Putinom i ponovo ćemo razgovarati. Sa gospodinom Vladimirom Zelenskim, kao što je poznato, razgovarali smo prošle nedelje i ponovo ćemo razgovarati. Održavamo kontakte sa gospodinom Trampom, evropskim liderima i svim uključenim stranama - rekao je turski lider novinarima koji su ga pratili po povratku iz Bakua.

- Ulažemo intenzivne napore da se ovaj rat okonča. Sa zahvalnošću pratimo napore američkog predsednika Donalda Trampa i podržavamo ih. I danas poručujemo da ovo krvoproliće mora da prestane - naglasio je Erdogan.

Kako javlja agencija Anadolija, Erdogan je razgovarao telefonom sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i ponudio da Ankara posreduje u pregovorima o rešavanju ukrajinske krize.

- Turska je spremna da ponovo ponudi Istanbul kao mesto za održavanje pregovora i da iskoristi sve instrumente humanitarne diplomatije - rekao je Erdogan.

On je dodao da Ankara ulaže „intenzivne napore za potpuno okončanje sukoba između Rusije i Ukrajine“ i da u potpunosti podržava politiku koju Tramp sprovodi u cilju rešavanja krize.

(Sputnjik)

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