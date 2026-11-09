OGROMNA MORSKA NEMAN KRUŽI OKO ČAMCA: Pojavio se snimak koji je sve šokirao, pogledajte kako je reagovao ribolovac (VIDEO)

SNIMAK koji je obišao svet prikazuje dramatičan trenutak kada je velika bela ajkula, duga oko tri i po metra, doplivala na svega nekoliko centimetara od krhkog kajaka kalifornijskog ribolovca Dejvida Slaviča.

Foto: Printskrin iks @kron4news

Incident se odigrao 25. oktobra u zalivu Half Mun Bej, pedesetak kilometara južno od San Franciska. Slavič je mirno pecao kada je iznenada iza leđa začuo komešanje u vodi. Okrenuvši se, ugledao je masivnu tamnu siluetu i prepoznatljivo leđno peraje kako seče površinu okeana, nakon čega je munjevito počeo da namotava strunu.

Predator je potom prošao tik uz sam kajak.

- O, moj bože... U redu, bežimo odavde što pre - čuje se Slavičeva reakcija na snimku dok se udaljava sa lica mesta.

Prisećajući se bliskog susreta za televiziju KRON4, Slavič je opisao trenutak spoznaje:

- Čuo sam snažan šum vode, pogledao preko ramena i video ogromnu siluetu i karakteristično peraje. Odmah sam shvatio da nije reč o orki ili delfinu, već o velikoj beloj ajkuli. U jednom momentu njeno ogromno oko fiksiralo se pravo na moje – to je bio jedan od najnestvarnijih prizora u mom životu.

A fisherman captured video of a close encounter with a great white shark while kayak fishing off the coast of Half Moon Bay on a Sunday. David Slavich was uninjured during the encounter as the shark swam past his kayak without attacking. STORY: https://t.co/f3QawH9Mea https://t.co/rqqDSPBN4B — KRON4 News (@kron4news) October 27, 2026

Kako navodi, u sekundi mu je proradio nagon za preživljavanjem:

- Ušao sam u režim 'bori se ili beži'. Znao sam samo da moram odmah da izvučem pribor iz vode kako ga ajkula ne bi povukla. Podigao sam opremu u deliću sekunde, a onda sam se ukočio i pripremio za udarac, ne znajući šta će uslediti.

Iako je susret opisao kao jedno od najstrašnijih iskustava u životu, incident se završio mirno.

- Ovo zapravo dokazuje da one nemaju nameru da jedu ljude, već da su samo izuzetno radoznale. Ipak, to ne znači da mi srce nije iskakalo iz grudi - dodao je Slavič, čija mu je supruga Andrea nakon svega poručila da pre sledećeg izlaska na vodu obavezno nabavi znatno veći čamac.

Učestala pojava ajkula kod kalifornijske obale

Kalifornijska obala beleži sve češće susrete sa ajkulama, koje su poslednjih meseci primećene u neposrednoj blizini surfera, kupača i dece.

Stručnjaci porast ovih pojava povezuju sa fenomenom "Super El Ninjo", koji zagreva okean i utiče na migraciju ajkula ka severu.

Uprkos uznemirujućim prizorima, stručnjaci podsećaju da ljudi nisu prirodni plen ovih morskih predatora, piše San.

- Čovek niti izgleda, niti zvuči kao njihov plen - ističe dr Kris Lou, direktor Laboratorije za ajkule pri Državnom univerzitetu Kalifornije u Long Biču.

- Ako ajkula proceni da nešto nije hrana, ona to ignoriše – za nju to nije ni pretnja ni obrok.

Zvanični podaci potvrđuju da su incidenti sa kobnim ishodom izuzetno retki: u Kaliforniji se u proseku beleži svega 2,5 fatalnih napada ajkula po deceniji, dok je od 1950. godine do danas evidentirano ukupno 17 smrtnih slučajeva.

(Kurir)

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