Svet

"NA STOLU KLJUČNO PITANJE": Lavrov otkrio prvu tačku pregovora u Abu Dabiju

В. Н.

09. 11. 2026. u 13:18

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PRVA tačka dnevnog reda pregovora u Abu Dabiju biće pitanja bezbednosti Rusije, Ukrajine i regiona u celini, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na konferenciji sa kolegom iz Perua Karlosom Espom u Moskvi.

НА СТОЛУ КЉУЧНО ПИТАЊЕ: Лавров открио прву тачку преговора у Абу Дабију

Foto: Tanjug/ Pavel Bednyakov (POOL)

- Čuo sam izjavu Marka Rubija da pitanja bezbednosti dobijaju ključni značaj na pregovorima u Abu Dabiju, kao i u celokupnoj situaciji oko ukrajinskog sukoba. Štaviše, sam dnevni red pregovora u Abu Dabiju predviđa da prva tačka budu pitanja bezbednosti Rusije, Ukrajine i bezbednosti regiona u celini. Mi takav pristup samo pozdravljamo - rekao je Lavrov novinarima.

Kako je istakao, Moskva pozdravlja pristup SAD da se na pregovorima u Abu Dabiju razgovara o bezbednosnim garancijama.

- Svi dele mišljenje da su pregovori posvećeni usaglašavanju principa koji će biti odobreni na kraju pregovaračkog procesa o sveobuhvatnom rešavanju sukoba. Učešće još jednog mog zamenika, pored Mihaila Galuzina, odnosno Sergeja Rjabkova, koji je zadužen za pitanja Severnog Atlantika, pitanja kontrole naoružanja u najširem smislu i koji je, uzgred, značajan deo svoje karijere posvetio problematici OEBS-a, sasvim je prirodno - rekao je Lavrov.

Naredna runda trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Ukrajine biće održana u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.

(Sputnjik)

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