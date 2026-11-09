OGLASIO SE BAJDEN: Borba sa rakom me nije zaustavila, ali...
BIVŠI predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džo Bajden izjavio je da neće moći da obavi planirani broj razgovora o svojim predstojećim predsedničkim memoarima usled borbe sa rakom prostate.
- Neki dani su bolji od drugih. To me nije zaustavilo, ali me ponekad usporava. To, nažalost, znači da neću moći da obavim onoliko razgovora o svojoj knjizi koliko sam se nadao. Ipak, nadam se da će reči na stranicama govoriti same za sebe - napisao je Bajden na društvenim mrežama, prenosi danas CNN.
Bajdenova knjiga, pod naslovom "Obećaj mi, Ameriko", trebalo bi da bude objavljena 17. novembra.
- Nadam se da ćete je pročitati. Knjiga obuhvata moje godine na mestu predsednika - izazove sa kojima smo se suočavali, odluke koje sam donosio i razloge zbog kojih sam ih doneo. Govori o tome ko smo mi kao nacija, za šta se zalažemo i kakva je uloga Amerike u svetu - naveo je bivši američki predsednik.
Bajden, koji 20. novembra puni 84 godine, najstariji je živi bivši predsednik SAD.
Dijagnozu raka otkrio je u maju 2025. godine, manje od četiri meseca nakon što je napustio Belu kuću.
Njegov kabinet je tada u saopštenju naveo da je reč o "agresivnijem" obliku raka, ali da on "izgleda reaguje na hormonsku terapiju, što omogućava efikasno lečenje".
Sin bivšeg predsednika, Hanter Bajden, izjavio je za Bi-Bi-Si u avgustu da je očev rak metastazirao na kosti i dalje.
- Zaista je tužno gledati to. Jedina stvar koju bih mogao da kažem o svom ocu, odnosno o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju, jeste da bih voleo da se više žali, jer situacija nije dobra - rekao je Hanter Bajden.
(Tanjug)
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