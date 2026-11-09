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STRAVIČNA EKSPLOZIJA U IZMIRU: Radnici zarobljeni pod ruševinama, strahuje se da ima mnogo mrtvih (VIDEO)

T.J.

09. 11. 2026. u 11:48

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U INDUSTRIJSKOJ zoni Alijaga u Izmiru, danas oko 11.30 časova po lokalnom vremenu, dogodila se katastrofalna eksplozija u fabrici gvožđa i čelika "Habaš" (HABAŞ), nakon čega je izbio požar katastrofalnih razmera. Prema prvim informacijama sa terena koje prenose turski mediji, sumnja se da ima mnogo mrtvih i povređenih, dok je veliki broj radnika ostao uživo zakopan pod ruševinama fabričkog pogona.

СТРАВИЧНА ЕКСПЛОЗИЈА У ИЗМИРУ: Радници заробљени под рушевинама, страхује се да има много мртвих (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/İSİG Meclisi

Sila detonacije doslovno je raznela deo proizvodnog kompleksa, urušivši krovne i zidne konstrukcije na radnike koji su se nalazili u smeni.

Iz kruga čeličane kulja gust, crni dim koji je prekrio ceo okrug, a na lice mesta hitno su upućene desetine vatrogasnih vozila, policija, kao i medicinske ekipe koje neprekidno pristižu.

Kako prenosi turski portal NTV Haber, više od 10 radnika sa teškim opekotinama, prelomima i traumama od udarog talasa već je hitno transportovano u Državnu bolnicu Alijaga i druge kliničke centre u Izmiru.

Spasilački timovi Agencije za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD) vode grčevitu borbu sa vremenom kako bi doprli do radnika koji su zarobljeni ispod teških betonskih i metalnih ruševina.

Iako zvanične potvrde o uzroku još uvek nema, lokalni mediji navode da se razorna eksplozija dogodila ili u pogonu za punjenje ugljen-dioksida ili u odeljku za preradu cinka, gde prašina u kontaktu sa vlagom može izazvati stvaranje eksplozivnog vodonika.

Čitav kvart oko fabrike je potpuno blokiran, a akcija spasavanja i lokalizovanja vatrene stihije je u toku.

(Anadolu)

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