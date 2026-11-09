"SKANDALOZNI I SMEŠNI ZAHTEVI TEHERANA" Rubio: Nema napretka u rešavanju sukoba sa Iranom
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da ne vidi napredak u pregovorima sa Iranom, navodeći da su dosadašnji zahtevi Teherana neprihvatljivi i da su pojedini od njih "skandalozni i smešni".
- Imate nekoliko zemalja koje nastavljaju da razgovaraju sa njima i iznose različite predloge, ali ne bih rekao da smo na pragu napretka - rekao je Rubio na Floridi, pre nego što je krenuo na sastanak sa kolegama iz Grupe sedam (G7) u Parizu, gde će rat u Iranu biti jedna od glavnih tema, preneo je Blumberg.
Agencija navodi da su Rubiove izjave u suprotnosti sa onim što je rekao američki predsednik Donald Tramp da je "veoma malo verovatno" da će narediti nove napade na Iran, ukoliko se u pregovorima ostvari značajan napredak, navodeći da bi više voleo diplomatsko rešenje.
Iran je ranije saopštio da SAD moraju da okončaju pomorsku blokadu njegovih luka u Persijskom zalivu i ukinu sankcije kao preduslove za mirovne pregovore.
Vašington, s druge strane, vrši pritisak na Iran da ponovo otvori Ormuski moreuz i napravi ustupke u vezi sa svojim nuklearnim programom.
(Tanjug)
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