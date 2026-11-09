Srbija bez glavnog igrača u Ligi Nacija!

Fudbalska reprezentacija Srbije suočila se sa novim, ozbiljnim kadrovskim problemom pred predstojeće utakmice Lige nacija.

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Stub odbrane našeg nacionalnog tima i štoper Milana, Strahinja Pavlović, definitivno neće moći da pomogne saigračima u narednim mečevima.

Pavlović se danas neće pojaviti na zvaničnom okupljanju „Orlova“ u Staroj Pazovi, već ostaje u Italiji gde će nastaviti sa neophodnim terapijama. Očekuje se da ove loše vesti na konferenciji za medije potvrdi i selektor Veljko Paunović.

Iz Italije još uvek stižu oprečne informacije o tačnoj prirodi problema koji je zadesio kršnog defanzivca. Dok jedni izvori tvrde da je u pitanju povreda ramena, drugi navode da Pavlović pati od jakih stomačnih grčeva čiji uzrok lekarski tim Milana još uvek pokušava da utvrdi.

Jasno je da je problem ozbiljnije prirode, jer je opštepoznato da Pavlović nikada ne propušta obaveze u nacionalnom dresu osim kada je na to apsolutno primoran. U prethodne dve godine, on je odsustvovao sa samo tri meča – dva puta zbog parnih kartona i jednom tokom prijateljskog susreta sa Meksikom, kada su odmarali svi ključni igrači državnog tima.

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Izostanak Pavlovića biće ogroman hendikep za defanzivnu liniju Srbije, koja u poslednje vreme nema sreće sa povredama i stalnim izmenama u sastavu.

Ipak, tračak nade donosi povratak Nikole Milenkovića. Iskusni defanzivac se vraća u zadnju liniju nakon što je zbog povrede bio primoran da preskoči prethodna četiri susreta reprezentacije.

Ostaje da se vidi kako će selektor Paunović ukomponovati odbranu za predstojeće izazove bez jednog od svojih najpouzdanijih ratnika.





