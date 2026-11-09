DRAMA NA LETU ZAGREB - MOSTAR: Avion nije mogao da sleti, ovo je razlog

PUTNICI na letu "Croatia Airlines" iz Zagreba za Mostar sinoć nisu stigli na odredište. Zbog tehničkog problema sa sistemom rasvete na mostarskom aerodromu, avion se, iz sigurnosnih razloga, vratio u Zagreb. Direktor "Aerodroma Mostar" potvrdio je da je otkazao deo rasvetnog sistema, starog više od 30 godina.

Foto Tanjug/Hannes P. Albert/dpa via AP

Putnici na letu OU 326 koji je u četvrtak uveče, 5. novembra, saobraćao na relaciji Zagreb – Mostar, doživeli su neugodnu situaciju nakon što je avion, umesto planiranog sletanja u Mostar, promenio pravac i vratio se u Zagreb.

Kako je za Bljesak.info ispričao jedan od putnika, razlog povratka bio je tehnički problem sa sistemom rasvete na mostarskom aerodromu.

Nezadovoljstvo putnika dodatno je izazvalo ponuđeno alternativno rešenje prevoza.

Prema navodima putnika, ponuđen im je tek let za subotu, i to do Sarajeva, odakle bi do Mostara nastavili putovanje autobusom. Takvo rešenje značilo bi da putnici do odredišta stignu s dva dana zakašnjenja.

Oglasio se direktor Aerodroma Mostar

Direktor Aerodroma Mostar Marko Đuzel potvrdio je da je došlo do kvara na sistemu rasvete, pojašnjavajući da nije reč o potpunom mraku na pisti.

Rasveta je radila, ali je u trenutku kada se avion nalazio otprilike na pola puta do Mostara otkazao jedan deo sistema. Prema sigurnosnim protokolima, takvi uslovi nisu omogućavali sigurno slietanje, zbog čega je avion morao biti vraćen na početni aerodrom.

Đuzel je upozorio i na starost postojeće infrastrukture. Kako navodi, sistem rasvete star je više od 30 godina, a njegovo održavanje poslednje tri godine predstavlja značajan problem. Zbog toga je za narednu godinu planirana njegova potpuna rekonstrukcija.

Dodao je da je i ranije bilo povremenih tehničkih kvarova, posebno tokom letnih grmljavinskih nevremena, ali oni nisu imali značajnijeg uticaja na rad aerodroma.

Ovaj događaj ponovo je otvorio pitanje tehničke opremljenosti Aerodroma Mostar i potrebe za obnovom infrastrukture koja je od ključnog značaja za sigurnost i redovno odvijanje vazdušnog saobraćaja.

(Blic)

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