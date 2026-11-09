Fudbal

Kakav nesrećnik! Vinisijus Žunioru se smeje ceo svet (VIDEO)

М.П.

09. 11. 2026. u 10:38

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Vinisijus Žunior ponovo je uspeo da skrene pažnju javnosti na sebe, ali ovog puta ne zbog svojih fudbalskih majstorija, već zbog nesvakidašnjeg i, po mnogima, bizarnog snimka koji je preplavio društvene mreže.

Какав несрећник! Винисијус Жуниору се смеје цео свет (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

As Real Madrida iskoristio je suspenziju u La Ligi i slobodno vreme kako bi otputovao u Dubai zbog ranije ugovorenih poslovnih obaveza. Međutim, obična šetnja ulicama ove metropole pretvorila se u pravi internet skandal.

Naime, prolaznici su snimili Brazilca kako šeta dok u stopu iza njega ide član obezbeđenja koji drži kišobran iznad njegove glave kako bi ga zaštitio od direktnog sunca. Da stvar bude još bizarnija, tik pored njega hodala je devojka čiji je jedini zadatak bio da u rukama drži mali prenosivi ventilator i sve vreme hladi prvu zvezdu Madriđana.

Kritike na račun prve zvezde "kraljevskog kluba" odmah su počele da pljušte. Ljubitelji fudbala širom sveta obrušili su se na fudbalera, nazivajući ga "umišljenom, razmaženom i bahatom zvezdom" kojoj smeta malo sunca.

Ipak, ubrzo je stiglo objašnjenje koje je donekle smirilo strasti. Vinisijus se zapravo kretao ka lokaciji gde je trebalo da snimi profesionalni video-materijal, pa je produkcija insistirala na tome da igrač stigne maksimalno svež i bez kapi znoja pred kamere na visokim temperaturama u Dubaiju.

I pored ovog opravdanja, navijači Reala gube strpljenje. Vini ove sezone pruža partije daleko ispod svog nivoa, a postigao je samo jedan gol uz tri asistencije. Tek što je odradio suspenziju, stigle su loše vesti – izgubio je mesto u startnoj postavi od Jana Diomandea. Brazilac će priliku za popravni imati 21. novembra protiv Celte, kada će morati da dokaže da mu je fokus i dalje na terenu, a ne na viralnim snimcima sa društvenih mreže. 

 

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