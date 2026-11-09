AMERIČKI PREDSEDNIK OPTIMISTIČAN: Blizu smo dogovora o okončanju rata u Ukrajini

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da veruje da je postizanje mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije veoma blizu i ocenio da će Ukrajina na kraju imati "donekle drugačiji oblik".

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Tramp je u emisiji "60 minuta" na televiziji CBS rekao da je najveća prepreka miru, zbog koje takav sporazum još nije postignut, mržnja između ukrajinskog i ruskog predsednika, Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina.

- To je bila mržnja između Zelenskog i Putina. Verujem da smo veoma blizu postizanja dogovora. Da sam bio predsednik, taj rat nikada ne bi ni počeo. Ne bi bilo nikakve šanse. Ali ipak je počeo. Dakle, nasledio sam taj rat. Verujem da smo veoma blizu dogovora - rekao je Tramp.

Na pitanje da li više veruje Putinu ili Zelenskom, Tramp je izjavio da "radije ne bi da kaže", ali da "sa obojicom dobro izlazi na kraj".

- Imamo sastanak. Biće u subotu, ali će se produžiti na nedelju, ponedeljak i utorak. Dakle, videćete već. Održava se veoma važan sastanak. Verujem da će se taj rat završiti, i to uskoro. A jedini razlog zbog kojeg će se završiti jesam ja. Postoji ogromna mržnja između predsednika Putina i predsednika Zelenskog", istakao je Tramp.

Tramp je ocenio da je na prethodnim sastancima na kojima je učestvovao Zelenski, "prema Rusiji pokazano veliko nepoštovanje".

Na pitanje da li Tramp misli da ga "Putin vuče za nos", kada su u pitanju pregovori o postizanju mira u Ukrjaini, Tramp je odgovorio da "ne veruje" da je to slučaj.

- Ne verujem. Pa, niko nije bio oštriji prema Rusiji od mene. Pogledajte našu trgovinu. Pogledajte šta sam im uradio na polju trgovine, putem sankcija i svega ostalog. Pogledajte šta sam im učinio. Nisam ukinuo sankcije na dizel. Omogućio sam Rusiji da isporuči, ne nama, već svetu, hiljade i hiljade barela nafte i dizela, koji su im bili potrebni. Nisam time učinio neku veliku uslugu", istakao je Tramp.

On je naveo da je kao pomoć Ukrajini dao "hiljade komada" protivtenkovskih sredstava, kao i da Sjedinjene Američke Države, a ne Evropa, snabdevaju Ukrajinu oružjem.

- Ne, mi smo ti, mi ih snabdevamo oružjem. Ali Evropa plaća za to, evo u čemu je razlika. Bajden im je dao 350 milijardi dolara u gotovini i oružju. Ja im nisam dao - ništa. Ja to prepustim Evropi, prodam po punoj ceni, i oni nama plate. I ne samo to, tih 350 milijardi dolara, bilo mi je tako krivo zbog toga, jer sam smatrao da je to potpuna glupost. Evropa ima novca", naveo je Tramp.

On je kazao da bi "Evropa platila" američko oružje za Ukrajinu i ranije, ali da ih "niko nije ni pitao".

- Tako smo mi samo slali oružje za oružjem, mi smo ih snabdevali. Inače, Ukrajina je imala hrabrosti da to oružje upotrebi. Jer, ipak je potrebna hrabrost da se ono upotrebi, a oni su se pokazali kao veoma ozbiljna sila. Ali imali su najbolje oružje na svetu. A mi zauzvrat nismo dobili ništa. Ja prodajem oružje - zaključio je Tramp.

Tramp je rekao da "misli da ćemo imati" slobodu i nezavisnu Ukrajini nakon okončanja sukoba.

- Mislim da ćemo imati, to završeno. Mislim da će se to dogoditi i da će Ukrajina na kraju imati donekle drugačiji oblik. Gledajte, ovo je rat koji se nikada nije smeo desiti - rekao je Tramp.

Na pitanje ko je Ukrajincima nedavno otežao korišćenje satelitskog sistema Starlink, čiji je vlasnik američki milijarder Ilon Mask, ali čiju bi verziju za vojnu upotrebu trebalo da kontroliše vlada SAD, Tramp je odgovorio da "ne zna" i da to nije bio on.

- Nisam bio ja. Pa, znam ovo, ne mogu vam reći ko je smanjio kapacitet. Mogu vam reći da ga je on, na kraju, ponovo pojačao, tako da ga oni sada imaju. Ne znam, jednostavno ne znam. Mislim, taj sistem je veoma dobar sistem, a možda je ipak bio odbijen. Hoću reći, čak ni ne znam. Nije mi dokazano da je bio odbijen. Mnogo je laži u vezi sa tim ratom. Ali znam jedno - čim sam čuo za to, ponovo je aktivirano - rekao je Tramp.

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