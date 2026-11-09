"RUSIJA NIJE IZOLOVANA" Norveški premijer: Hajde da to priznamo
PREMIJER Norveške Jonas Gar Stere pozvao je evropske kolege, odgovarajući na njihove kritike zbog njegovog telefonskog razgovora sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, da priznaju da Evropa nije uspela da izoluje Rusiju na međunarodnoj sceni.
- Hajde da to priznamo. On (Kremlj) nije izolovan - rekao je Stere mediji.
On je objasnio da, u uslovima kada Evropa odbija da direktno razgovara sa ruskim rukovodstvom, „jedini glas koji Moskva čuje dolazi iz Vašingtona“.
Stere je 27. oktobra, zajedno sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, razgovarao telefonom sa Putinom o ukrajinskom sukobu. Prema pisanju medija, taj razgovor je „zaprepastio i uznemirio“ pojedine evropske zemlje. Konkretno, vlasti Danske i Letonije poručile su da smatraju da je neophodno nastaviti pokušaje izolacije Rusije.
Stere je u intervjuu ponovo naglasio da je razgovor od 27. oktobra bio „poslovan“, ocenivši ga kao „razuman“.
Prema njegovim rečima, Putin je sagovornicima potpuno jasno izložio svoje argumente o pitanjima o kojima se razgovaralo.
(Sputnjik)
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