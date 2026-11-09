POSTIGNUT NOVI DOGOVOR: Nafta ponovo kreće kroz Ormuski moreuz
IRAK je postigao dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koji omogućava izvoz iračke nafte kroz Ormuški moreuz putem plovnog puta u blizini Omana, izjavio je sinoć irački ministar spoljnih poslova Fuad Husein.
On je u intervjuu za Al Džaziru rekao da su gubici Iraka usled rata u Iranu i poremećaja u izvozu nafte dostigli 60 milijardi dolara.
Husein je otkrio da je Ministarstvo finansija SAD zvanično zahtevalo zatvaranje graničnih prelaza sa Iranom, ostavljajući otvorena samo dva prelaza, jedan u regionu Kurdistana i drugi u ostatku zemlje.
On je naglasio da Bagdad vodi kontinuirani dijalog sa Vašingtonom kako bi se sprečila šteta po iračku ekonomiju, s obzirom na teškoće u sprovođenju zahteva i njegov direktni uticaj na bilateralnu trgovinu, koja se kreće između 15 i 18 milijardi dolara godišnje.
Osvrnuo se i na posetu premijera Iraka Alija el Zubaidija Turskoj, rekavši da je taj susret rezultirao jasnim dogovorima o upravljanju pitanjem vode u zamenu za protok energije.
Sporazum predviđa da će turske kompanije ili vlada upravljati vodnim projektima u Iraku radi borbe protiv suše, u zamenu za kontinuirani izvoz nafte preko iračko-turskog cevovoda, čije su se zalihe postepeno povećavale sa 20.000 na 30.000 barela, pa sve do 260.000 barela dnevno.
Što se tiče sirijskog pitanja, Husein je rekao da su odnosi između Bagdada i Damaska postali odlični i da se zasnivaju na zajedničkim interesima, nezavisno od bilo kakvog spoljnog uticaja.
(Tanjug)
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