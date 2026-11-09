Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

09. 11. 2026. u 09:45

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Foto: Depositphotos

Ponedeljak

16.00 Napredak - Bor D 2-4 (1.80)
17.00 Lipstovski Mikulas - MFK D 2-4 (1.52)
18.00 Javor - TSC |1-3&||1-3 (1.87)

Ukupna kvota: 5.12

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