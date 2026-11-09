HOROR U FRANCUSKOJ: Regrutovali tinejdžere preko društvenih mreža za izvršenje ubistava i prodaju droge

IAKO je upravo kupila hašiš od dilera, žena je odlučila da pozove policiju.

Foto: Photo by Chirayu Trivedi on Unsplash

Razlog je bio taj što joj je, uz ilegalne supstance, mladi prodavac tokom njihovog kratkog susreta u jednom stambenom naselju u Marseju 2022. godine predao i poruku.

- Drže nas kao zarobljenike i potrebna nam je pomoć. Imamo 15 godina - pisalo je u njoj.

Kako se moglo čuti pred francuskim sudom ranije ove godine, taj tinejdžer-diler bio je jedan od dvojice dečaka koje je držala u zatočeništvu jedna kriminalna grupa.

Njih dvojica su joj se, inače, prvobitno sami obratili, tražeći plaćeni posao, mada ilegalan.

Jedan dečak je bio zadužen za rukovanje novcem, dok je drugi radio na ulicama oko naselja Fre-Valon.

Međutim, vođe grupe su ih ubrzo optužile da su odgovorni za "manjak" u zaradi.

Kako je navedeno pred sudom, usledilo je redovno prebijanje, a bili su prisiljavani i da plešu goli pred kamerom, što je služilo kao vid ucene.

Jedan od dečaka je takođe bio silovan.

Nekoliko sati nakon što je ženi uručena poruka, dvojica tinejdžera pokušala su da pobegnu kroz prozor na drugom spratu, pri čemu su zadobili povrede.

Jedan je uspeo da pobegne, dok je drugi uhvaćen, pretučen i izboden nožem, ali je preživeo, usledila su hapšenja.

Fotografije pronađene u telefonu jednog od navodnih mučitelja prikazale su još nekoliko mladića u sličnom, teškom stanju.

Šestorica muškaraca su u međuvremenu osuđena na stroge zatvorske kazne zbog onoga što su učinili dvojici tinejdžera.

Priča ovih mladića ukazuje na snažnu kontrolu koju narko-bande imaju nad pojedinim delovima drugog po veličini grada u Francuskoj.

Iako su spoj mediteranske kulture, ulične umetnosti i hip-hop scene učinili Marsej popularnom turističkom destinacijom, situacija izvan gradskog jezgra sasvim je drugačija.

Američki mediji, uspeli su da otkriju kako bezobzirne bande mame ranjive mlade ljude obećanjima o lakoj zaradi, a zapravo ih uvlače u svet trgovine drogom, brutalnosti i eksploatacije.

Otkrili su kako bande koriste društvene mreže za regrutovanje plaćenih ubica i razgovarali sa nekoliko mladića upletenih u to nasilje.

Jedan član bande, koji se iz zatvora suočava sa optužbama za umešanost u nekoliko ubistava, objasnio je kako mu je "hladnokrvnost" pomogla da napreduje unutar kriminalne hijerarhije.

Najmoćnija gradska banda, "Dž Mafia", izašla je kao pobednik iz krvavog sukoba oko prevlasti nad teritorijom i sada predstavlja jednu od najozloglašenijih kriminalnih organizacija u Francuskoj.

"Dž" je zvanična internet oznaka za Alžir, zemlju u kojoj je ranije ove godine, na osnovu francuskog naloga za hapšenje, priveden jedan od osnivača ove bande, francusko-alžirski državljanin, Mehdi Laribi.

Foto: Unsplash/ROBIN WORRALL

Ova kriminalna grupa postala je istaknuta 2023. godine, kada je postala prva francuska banda koja je iskoristila svoju ozloglašenost objavljivanjem video-saopštenja, koristeći društvene mreže da se promoviše kao svojevrstan "brend", navodi Dimitri Zulas, šef francuske službe za borbu protiv trgovine drogom.

Širenje francuskog tržišta ilegalnih droga, koje karakteriše nagli porast uvoza kokaina, uz velike količine kanabisa i sintetičkih droga, takođe je doprinelo brzom jačanju ove bande.

Prema rečima Zulasa, očekuje se da će broj korisnika kokaina u Francuskoj uskoro dostići dva miliona, što je značajan porast u odnosu na 600.000, koliko ih je bilo 2017. godine.

On dodaje da krijumčarenje droge u Francuskoj donosi zaradu od sedam milijardi evra godišnje i da u taj posao je uključeno 200.000 ljudi.

Među onima koji distribuiraju drogu nalazi se mnogo dece, a nadležni ističu da raste broj maloletnika uvučenih u lance trgovine narkoticima.

Prema zvaničnim podacima, tokom 2025. godine više od 10.000 dece bilo je na neki način uključeno u ove aktivnosti.

Foto: /X/ @benny0692698414

"DZ MAfia" sada regrutuje mlade ljude iz cele Francuske, ne samo za prodaju droge, već i za izvršenje otmica, mučenja i ubistava.

Za vođe bandi, koje njima obično upravljaju iz zatvora ili iz inostranstva, ova generacija predstavlja pojedince koje je lako iskvariti, ali koji su, istovremeno, potrošna roba.

Štaviše, kako upozoravaju policija i sudije, kada ova deca jednom uđu u marsejsko podzemlje, veoma ih je teško izvući odatle.

Na jednom od mesta za prodaju droge u naselju socijalnog stanovanja, koje je blokirano i pod kontrolom kriminalne grupe "Dž Mafia", na zidu su ispisani cenovnici kokaina, hašiša i marihuane.

Ovo naselje služi kao prirodna tvrđava za dilere droge, budući da postoji samo jedan glavni put za ulazak i izlazak, oni mogu da kontrolišu priliv kupaca i na vreme primete dolazak policije.

Nije neuobičajeno da zvuk automatske paljbe ispuni noćni vazduh u ovim krajevima.

Grupa "Dž Mafia" predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost, ističe Zulas, pripadnik jedinice za suzbijanje trgovine drogom.

- Dolazi do: saobraćajnih nesreća, porodičnog nasilja, pojave depresije, samoubistava, kao i više od 700 slučajeva predoziranja godišnje - istakao je on, dodajući da to "narušava ekonomiju".

- Idemo ka potencijalnom sistemskom kolapsu krivičnopravnog sistema - zaključio je Zulas.

Policija je ostvarila uspeh u borbi protiv narko-bandi u Marseju i drugim gradovima.

Kriminalne aktivnosti se osujećuju, hapsi se sve više vođa kriminalnih grupa, a droga se zaplenjuje.

Prema podacima policije, od 2024. godine uhapšeno je oko 1.000 osoba povezanih sa grupom "Dž Mafia", od kojih je 600 završilo u zatvoru.

Ipak, sveukupno gledano, reč je o borbi koja postaje sve teža, a ne lakša.

Dok kriminalne grupe nastoje da prošire svoje delovanje ili zamene članove koji su uhapšeni ili ubijeni, društvene mreže su postale moćno sredstvo za regrutovanje, naročito od početka pandemije kovida, kada se veliki deo prodaje narkotika na ulici preselio u onlajn prostor.

Foto: AP / Tanjug / Teresa Suarez (STF)

Na društvenim mrežama pronašli smo bezbroj objava u kojima se u Marseju nude "poslovi" za potencijalne vozače, kurire, pa čak i plaćene ubice, često propraćenih glamuroznim slikama generisanim pomoću veštačke inteligencije.

Mreža se takođe širi, jer je sve teže privući mlade ljude iz lokalne sredine, s obzirom na to da su oni bolje upućeni u to šta bi moglo da im se dogodi.

Prema navodima policije, ovi oglasi dopiru do tinejdžera u gotovo svim krajevima Francuske, uključujući: Pariz, Nant i Lil i deluju kao snažan mamac koji ih privlači u Marsej, tačnije u njegove severne četvrti.

Prema rečima pripadnika organa reda, onlajn oglašavanje je takođe promenilo tipičan profil osobe koja bi se pridružila redovima neke bande.

Danas je to često osoba bez kriminalne prošlosti, ali koja ima ranjivosti koje se mogu iskoristiti, na primer, teške porodične prilike.

Njihov nedostatak iskustva u kriminalnim aktivnostima, kaže on, čini ih lakšim metama za brzo hapšenje.

- Takve ljude vrbuju beskrupulozni nalogodavci koji ih zatim šalju pravo u lavlju jazbinu - zaključio je Tibo Fonten, šef francuske jedinice za borbu protiv organizovanog kriminala.

(BBC)

BONUS VIDEO:

VUKŠA DRAGOVIĆ: Organizacije koje odgovaraju stranim finansijerima kroje sudbinu srpskog naroda



