MERC OTKRIO: Spreman sam da razgovaram sa Putinom...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc spreman je da razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na samitu G20 u Majamiju, ukoliko Putin bude učestvovao na njemu.
- I nemački savezni kancelar će u nekom trenutku morati da razgovara s Putinom - rekao je Merc medijima.
Na pitanje da li bi takav razgovor mogao da se održi u decembru, odgovorio je: „To se ne može isključiti.“
Merc je dodao da Sjedinjene Države, kao domaćin samita, mogu da pozovu i druge lidere pored stalnih učesnika skupa.
- Koliko za sada znamo, Tramp je pozvao Putina. Još nije jasno da li će doći, jer još nije potvrdio učešće. Ako bude tamo, neću izbegavati priliku da razgovaram s njim - dodao je nemački kancelar.
Grupa dvadeset (G20) je neformalni forum vodećih razvijenih privreda i privreda u razvoju, osnovan 1999. godine. Jedno je od glavnih mesta za razgovore o makroekonomskoj politici, finansijskoj regulativi i drugim ekonomskim pitanjima. G20 okuplja 19 država, među kojima su Rusija, Kina, SAD i Nemačka, kao i Evropsku uniju i, od 2023. godine, Afričku uniju.
Samit G20 zakazan je za 14. i 15. decembar 2026. godine u Majamiju.
Američki državni sekretar Marko Rubio saopštio je u septembru da je Vašington pozvao Putina na decembarski samit. Prema njegovim rečima, učešće na skupu omogućilo bi ruskom predsedniku da razgovara s Donaldom Trampom i drugim svetskim liderima. Američka strana tada nije razmatrala zaseban sastanak predsednika Rusije i SAD.
Kremlj još nije doneo odluku o Putinovom učešću. Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov pozvao je 8. novembra da se ne žuri sa zaključcima, napominjući da takva putovanja prate logističke poteškoće.
(Sputnjik)
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