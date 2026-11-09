Svet

NI ODLAZAK U RAJ NE MOŽE DA GA NATERA NA OPROŠTAJ! Tramp šokirao izjavom: Neke neprijatelje ću mrzeti večno

P. Đurđević

09. 11. 2026. u 07:49

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da "mrzi neke od svojih neprijatelja" i da će ih "uvek mrzeti", ističući da im ne bi oprostio čak i ako bi to bio uslov da nakon smrti ode u večni raj.

НИ ОДЛАЗАК У РАЈ НЕ МОЖЕ ДА ГА НАТЕРА НА ОПРОШТАЈ! Трамп шокирао изјавом: Неке непријатеље ћу мрзети вечно

Foto: Tanjug (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Tramp je u emisiji "60 minuta" na televiziji CBS, na pitanje da li bi oprostio bivšem direktoru Federalnog istražnog biroa (FBI) Džejmsu Komiju i liderki demokrata u Senatu Nensi Pelosi, ili bilo kome prema kome je izražavao mržnju tokom prethodnih godina, ako bi to bio uslov da ode u raj nakon smrti, rekao da to ne bi uradio, zato što je reč o "izuzetno nepoštenim ljudima".

- Pa to onda ne bih bio stvarno ja, zar ne? Odgovor je ne, želim da budem iskren, ne. To su izuzetno nepošteni ljudi, veoma loši ljudi, veoma loši za našu zemlju. Verovatno to ne mogu da uradim, ne, jer mrzim neke od svojih neprijatelja i uvek ću ih mrzeti - rekao je Tramp.

Na pitanje šta misli da se dešava kada neko umre, Tramp je odgovorio da očekuje da će on otići u raj.

- Ja sam religiozna osoba, tako da teoretski idem u raj - zaključio je Tramp.

(Tanjug)

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