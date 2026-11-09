NI ODLAZAK U RAJ NE MOŽE DA GA NATERA NA OPROŠTAJ! Tramp šokirao izjavom: Neke neprijatelje ću mrzeti večno
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da "mrzi neke od svojih neprijatelja" i da će ih "uvek mrzeti", ističući da im ne bi oprostio čak i ako bi to bio uslov da nakon smrti ode u večni raj.
Tramp je u emisiji "60 minuta" na televiziji CBS, na pitanje da li bi oprostio bivšem direktoru Federalnog istražnog biroa (FBI) Džejmsu Komiju i liderki demokrata u Senatu Nensi Pelosi, ili bilo kome prema kome je izražavao mržnju tokom prethodnih godina, ako bi to bio uslov da ode u raj nakon smrti, rekao da to ne bi uradio, zato što je reč o "izuzetno nepoštenim ljudima".
- Pa to onda ne bih bio stvarno ja, zar ne? Odgovor je ne, želim da budem iskren, ne. To su izuzetno nepošteni ljudi, veoma loši ljudi, veoma loši za našu zemlju. Verovatno to ne mogu da uradim, ne, jer mrzim neke od svojih neprijatelja i uvek ću ih mrzeti - rekao je Tramp.
Na pitanje šta misli da se dešava kada neko umre, Tramp je odgovorio da očekuje da će on otići u raj.
- Ja sam religiozna osoba, tako da teoretski idem u raj - zaključio je Tramp.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
ŠOK IZ BELE KUĆE: Tramp hoće dogovor sa Iranom uprkos protivljenju Izraela
08. 11. 2026. u 21:19
PUTINOV SPECIJALAC RAZOBLIČIO ZELENSKOG: Neće mir, neće Trampa - hoće da nastavi rat!
08. 11. 2026. u 17:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)