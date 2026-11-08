Svet

U KIJEVU JEZA, DOK SE ZAPADNJACI DIVE RUSKIM INŽINJERIMA: Čudovišne rakete razaraju Ukrajinu, ovo posebno šokiralo NATO

С.А.М.

08. 11. 2026. u 23:24

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ZAPADNI eksperti nastavljaju da se dive mogućnostima ruske vojne industrije, a pre svega domišljatosti ruskih inžinjera.

У КИЈЕВУ ЈЕЗА, ДОК СЕ ЗАПАДЊАЦИ ДИВЕ РУСКИМ ИНЖИЊЕРИМА: Чудовишне ракете разарају Украјину, ово посебно шокирало НАТО

Foto: printscreen youtube combath tech

Odluka da se od velikih i skupih krstarećih raketa naprave njihove manje i jeftinije verzije istovremeno je iznenadila i uznemirila Zapad. O Kijevu da i ne govorimo, budući da režimu Zelenskog preostaje da trpi udare odmazde ruskih „mini-raketa“.

Reč je o takozvanim dron-raketama, odnosno, jednostavnije rečeno, malim krstarećim raketama tipa „Banderol“ i „Dan-T“. Ove rakete mogu da se lansiraju kako sa kopnenih lansirnih sistema, tako i iz vazduhoplovnih platformi.

Ako se ranije govorilo o avionima i bespilotnim letelicama tipa „Orion“ („Inohodec“), koje mogu da nose rakete, sada se male krstareće rakete postavljaju i na helikoptere. Na taj način je znatno proširen spektar sredstava za njihovo lansiranje. Ovakva unifikacija omogućava izvođenje udara u skladu sa konkretnim zadacima, uz mogućnost brze promene platforme za transport i lansiranje.

Osim toga, male krstareće rakete imaju još jednu prednost – nisku cenu proizvodnje, što pre svega omogućava njihovu masovnu proizvodnju. To izaziva zabrinutost NATO-a, a Kijevu uliva strah.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

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