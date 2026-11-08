Svet

BLUMBERG: Pucnjava u Krakovu pojačala političke tenzije u Poljskoj

Novosti online

08. 11. 2026. u 23:06

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PUCNjAVA na glavnom trgu u Krakovu 7. novembra, u kojoj je, prema prvim izveštajima, poginulo šest ljudi, pojačala je tenzije u Poljskoj usred političkog neslaganja među liderima zemlje.

БЛУМБЕРГ: Пуцњава у Кракову појачала политичке тензије у Пољској

Foto: Naegele Eliška/ČTK/Profimedia

Ovu procenu situacije daje agencija Blumberg.

Prema rečima novinara, napad dobija poseban značaj u kontekstu tekućeg unutrašnjeg političkog sukoba u Poljskoj.

Agencija posebno skreće pažnju na demonstracije u blizini Ustavnog suda u Varšavi, kao i na sukob između premijera Donalda Tuska i predsednika Karola Navrockog.

Blumberg napominje da se tragedija u Krakovu dogodila tokom perioda pojačanih političkih tenzija sa kojima su se suočavale poljske vlasti.

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