BLUMBERG: Pucnjava u Krakovu pojačala političke tenzije u Poljskoj

PUCNjAVA na glavnom trgu u Krakovu 7. novembra, u kojoj je, prema prvim izveštajima, poginulo šest ljudi, pojačala je tenzije u Poljskoj usred političkog neslaganja među liderima zemlje.

Foto: Naegele Eliška/ČTK/Profimedia

Ovu procenu situacije daje agencija Blumberg.

Prema rečima novinara, napad dobija poseban značaj u kontekstu tekućeg unutrašnjeg političkog sukoba u Poljskoj.

Agencija posebno skreće pažnju na demonstracije u blizini Ustavnog suda u Varšavi, kao i na sukob između premijera Donalda Tuska i predsednika Karola Navrockog.

Blumberg napominje da se tragedija u Krakovu dogodila tokom perioda pojačanih političkih tenzija sa kojima su se suočavale poljske vlasti.