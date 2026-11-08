BLUMBERG: Pucnjava u Krakovu pojačala političke tenzije u Poljskoj
PUCNjAVA na glavnom trgu u Krakovu 7. novembra, u kojoj je, prema prvim izveštajima, poginulo šest ljudi, pojačala je tenzije u Poljskoj usred političkog neslaganja među liderima zemlje.
Ovu procenu situacije daje agencija Blumberg.
Prema rečima novinara, napad dobija poseban značaj u kontekstu tekućeg unutrašnjeg političkog sukoba u Poljskoj.
Agencija posebno skreće pažnju na demonstracije u blizini Ustavnog suda u Varšavi, kao i na sukob između premijera Donalda Tuska i predsednika Karola Navrockog.
Blumberg napominje da se tragedija u Krakovu dogodila tokom perioda pojačanih političkih tenzija sa kojima su se suočavale poljske vlasti.
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