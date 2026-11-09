PREMINUO NAPADAČ IZ KRAKOVA: Na glavnom gradskom trgu likvidirao 6 ljudi, u stanu mu policija pronašla još tri tela (FOTO/VIDEO)

NAORUŽANI čovek koji je u subotu ubio šest ljudi u Krakovu, u Poljskoj, tokom smrtonosnog napada na glavnom gradskom istorijskom trgu, preminuo je u bolnici, javila je u ponedeljak novinska agencija Reuters, pozivajući se na izvore iz policije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Beata Zawrzel

Dvadesetčetvorogodišnjak je proglašen mrtvim mrtvim u 4.30 ujutru.

Od samog početka, njegovo stanje je bilo veoma ozbiljno, kritično. Vodila se stalna borba da se spase život ovog čoveka, uprkos zlu koje je počinio. Imao je najmanje tri operacije", saopšteno je.

Napad na Glavnom trgu u Krakovu dogodio se u subotu oko 15 časova.

Foto: Tanjug/AP Photo/Beata Zawrzel

Dvadesetčetvorogodišnji muškarac je uleteo svojim automobilom na trg i počeo da puca na ljude koji su tamo stajali.

Šest ljudi je ubijeno, a 16 je povređeno, uključujući policajce koji su intervenisali i počinioca.

Tourists flee as g'u'n's'h'o'ts ring out in Krakow #krakaw #Tourists #Flee #IntenseSituation #KrakawIncident #DailySun https://t.co/6NSGHcUCt1 — Daily Sun (@dailysunbd) November 9, 2026

Napadač je upucan tokom razmene vatre sa policajcima i priveden. Okolnosti napada i motiv počinioca su predmet tekuće istrage u kojoj učestvuju tužilaštvo i specijalne službe.

Istog dana, u porodičnoj kući Mihala O. u ulici Tilna u Ostrovjecu Svjentokšiskom, policajci su pronašli tela tri osobe, članova porodice napadača. To su bili 53-godišnji otac, 52-godišnja majka i 21-godišnja sestra.

(Telegraf.rs)

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