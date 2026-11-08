Svet

NOVI VRLIJI NOVI SVET! I Kafka i Orvel bi "izneverovali": Brisel osniva posebnu kancelariju za sankcije Rusiji

P. Đurđević

08. 11. 2026. u 22:45

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EVROPSKA komisija je osnovala svoju prvu stalnu kancelariju za sankcije usmerene protiv Rusije, izjavila je portparolka Komisije Šivon Mekgari na brifingu.

НОВИ ВРЛИЈИ НОВИ СВЕТ! И Кафка и Орвел би изневеровали: Брисел оснива посебну канцеларију за санкције Русији

foto: Zoonar/edpics, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia + Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Juče smo, na sastanku koordinatora za sankcije na visokom nivou, najavili osnivanje ove nove kancelarije za sankcije u okviru Komisije, koja će objediniti rad Komisije na celokupnom životnom ciklusu ekonomskih sankcija - rekla je Mekgari.

- Trenutno radimo na našem 22. paketu sankcija - dodala je Mekgari, ne precizirajući kada će on biti predstavljen.

Komisija je ranije u više navrata isticala da proširenje "crne liste" protiv Rusije ne smatra 22. paketom sankcija, budući da ono nije podrazumevalo uvođenje novih ekonomskih ograničenja, navodi TASS.

Uprkos sankcijama, Rusija nastavlja da napreduje i postala je četvrta najveća ekonomija na svetu prema paritetu kupovne moći, iza Kine, SAD i Indije.

(RT Balkan)

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