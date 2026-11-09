MUK U KOLORADU! Nikola Jokić se povredio!

Ekipa Denver Nagetsa nalazi se pred nemogućom misijom na startu nove NBA sezone.

AP Photo/David Zalubowski

Pred predstojeći važan duel Zapadne konferencije protiv Hjuston Roketsa, tim iz Kolorada se suočava sa pravom bolnicom u svojim redovima, a vest koja je najviše prestravila navijače jeste da je zvanično najbolji košarkaš planete pod velikim znakom pitanja za ovaj meč. Nikola Jokić je doživeo istegnuće desnog lakta, što je automatski upalilo sve alarme u stručnom štabu Majkla Melouna.

Da stvar bude gora, srpski centar nije jedini problem za tim iz Kolorada, pošto se na zvaničnom izveštaju o povredama našlo još čak pet ključnih igrača iz rotacije. Nastup Džamala Mareja, Arona Gordona, Kristijana Brauna, Kamerona Džonsona i DeMara DeRozana takođe je neizvestan zbog različitih povreda i zdravstvenih problema, dok je mladi Džulijan Stroter definitivno otpao sa spiska zbog teže povrede levog kolena. Denver se tako praktično preko noći našao u situaciji da bi na parket u Hjustonu mogao da istrči u potpuno desetkovanom sastavu.

Injury Report ahead of tomorrow’s game against the Rockets: QUESTIONABLE: Christian Braun (Left Calf Contusion/Illness) Aaron Gordon (Lower Body Injury Management) Cameron Johnson (Lower Body Injury Management) Nikola Jokić (Right Elbow Sprain) Jamal Murray (Left Shin/Tibia Contusion) DeMar DeRozan (Low Back Spasms) OUT: Julian Strawther (Left Knee Sprain) — Denver Nuggets (@nuggets) November 8, 2026

Pored zdravstvenog biltena koji izgleda zastrašujuće, Nagetse je dotukao i paklen logistički košmar. Ekipa dolazi direktno iz Meksiko Sitija, gde je u subotu u okviru globalnog NBA spektakla savladala Indijana Pejserse rezultatom 114:102. Međutim, povratak u Sjedinjene Američke Države pretvorio se u pravu agoniju zbog ogromnih kašnjenja letova. Umesto da odmaraju i skupljaju snagu za neugodne Roketse, košarkaši Denvera su proveli sate na aerodromima i stigli u Teksas potpuno iscrpljeni i premoreni.

Nagetsi su dobro otvorili takmičarsku godinu sa skorom od pet pobeda i tri poraza, ali naredna nedelja bi mogla da bude prelomna za nastavak sezone. Utakmica u Hjustonu, koja se igra u noći između ponedeljka i utorka od dva časa i trideset minuta po srednjeevropskom vremenu, tek je prva stanica na napornoj turneji. Denver već u sredu gostuje Memfisu, dok ih u subotu čeka duel protiv Nju Orleansa. Ukoliko Jokić ne bude uspeo da se oporavi i stisne zube, Nagetsi će morati da traže čudo kako bi preživeli ovo teško gostovanje i nastavili pobednički niz.

