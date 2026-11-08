MEDOJEVIĆ O DVA PARALELNA PROCESA: Ako krenemo putem eskalacije, ne piše nam se dobro

LIDER PzP Nebojša Medojević upozorio je na opasnu situaciju u svetu.

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- Trenutno se odvijaju dva paralelna procesa — rat u Iranu i rat u Ukrajini — koji u svakom trenutku mogu da prerastu u globalnu katastrofu. U Ukrajini već postoji ogromni zamor, ekonomske posledice su ogromne i veliki je pritisak ostalih velikih sila da se sukob deeskalira i pronađe mirno rešenje. Međutim, što rat duže traje, sve ga je teže zaustaviti jer je cena prevelika - ističe Medojević za ADRIA TV Montenegro.

Lider PzP-a se osvrnuo i na nepredvidivost američke spoljne politike.

- Imamo konfuznu i nejasnu politiku Trampa koji jednom rukom i jednim danom zagovara mir, a već drugog dana rat. Jednog dana se zalaže za mir u Ukrajini i normalizaciju odnosa sa Rusijom, a već sledećeg za eskalaciju sukoba u Ormuškom zalivu i Iranu. Situacija je izuzetno složena, a geostrateški analitičari i stručnjaci za energetska tržišta su duboko zabrinuti. Svaki novi poremećaj cena goriva i energenata može otići u nebo sa dolaskom zime, a tu su i trgovinski ratovi, blokade i sankcije. Ako krenemo putem eskalacije, ne piše nam se dobro - upozorio je on.