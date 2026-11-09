DOKLE VIŠE, JOKIĆU?! Svi se znoje i grizu na parketu, a pogledajte šta radi "bezobrazni" Srbin (VIDEO)
Nikola Jokić ponovo je u centru pažnje svetske javnosti, ali ovog puta ne samo zbog briljantne partije na parketu, već zbog neverovatnog ponašanja pre utakmice u Meksiko Sitiju.
Naime, dok su se košarkaši Denvera znojili na zagrevanju za meč protiv Indijane (114:102), trostruki MVP je rešio da ima sopstveni šou.
Srbin je opušteno sedeo na klupi, zevao, ćaskao sa osobljem i otvoreno se dosađivao.
Vrhunac je usledio kada se konačno pridružio ekipi. Nakon što je rutinski pogodio šut, saigračima je u šali pokazao srednji prst!
Snimak njegovog "antizagrevanja" momentalno je zapalio društvene mreže, a navijači su njegov ležerni stil rastezanja već proglasili Jokićevom „pilates erom“.
Ipak, kada je počela utakmica, Somborac je pokazao ko je gazda: upisao je 19 poena, 13 skokova i 8 asistencija, donevši Denveru novu pobedu.
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