Košarka

DOKLE VIŠE, JOKIĆU?! Svi se znoje i grizu na parketu, a pogledajte šta radi "bezobrazni" Srbin (VIDEO)

М.П.

09. 11. 2026. u 07:02

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Nikola Jokić ponovo je u centru pažnje svetske javnosti, ali ovog puta ne samo zbog briljantne partije na parketu, već zbog neverovatnog ponašanja pre utakmice u Meksiko Sitiju.

ДОКЛЕ ВИШЕ, ЈОКИЋУ?! Сви се зноје и гризу на паркету, а погледајте шта ради безобразни Србин (ВИДЕО)

Tyler McFarland / Getty images / Profimedia

Naime, dok su se košarkaši Denvera znojili na zagrevanju za meč protiv Indijane (114:102), trostruki MVP je rešio da ima sopstveni šou.

Srbin je opušteno sedeo na klupi, zevao, ćaskao sa osobljem i otvoreno se dosađivao.

Vrhunac je usledio kada se konačno pridružio ekipi.  Nakon što je rutinski pogodio šut, saigračima je u šali pokazao srednji prst!

Snimak njegovog "antizagrevanja" momentalno je zapalio društvene mreže, a navijači su njegov ležerni stil rastezanja već proglasili Jokićevom „pilates erom“.

Ipak, kada je počela utakmica, Somborac je pokazao ko je gazda: upisao je 19 poena, 13 skokova i 8 asistencija, donevši Denveru novu pobedu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ESPN México (@espnmx)

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