DOLAZE LI EVROPLJANI NA PREGOVORE U ABU DABI? Oglasio se Dmitrij Peskov
PREGOVORI o Ukrajini u Abu Dabiju su planirani bez učešća Evropljana, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Ono što će se odvijati u Abu Dabiju u narednim danima jesu trilateralni pregovori između Rusije i Ukrajine, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, objasnio je on.
- Što se tiče evropskog prisustva, znate da Amerikanci imaju svoje kanale komunikacije sa Evropljanima, a Ukrajinci imaju svoje kanale komunikacije sa Evropljanima i očigledno već grade svoj mehanizam koordinacije, ali ponavljam, govorimo o trilateralnim pregovorima - rekao je Peskov novinarima.
Ukrajina već geografski drugačija zemlja
Geografski, Ukrajina je već drugačija zemlja, realnosti na terenu su očigledne, naglasio je portparol.
U jednom intervjuu, predsednik SAD Donald Tramp je ranije nagovestio da će pregovori o rešavanju ukrajinske krize uskoro biti uspešni i da će, nakon završetka sukoba, Ukrajina poprimiti drugačiji oblik. Novinari su pitali da li ova izjava znači teritorijalne promene ili nešto drugo, uključujući politički sistem vlasti.
- Preporučio bih vam da svoja pitanja uputite predsedniku Trampu. Što se tiče oblika Ukrajine, geografski, ona je već drugačija zemlja. Realnosti na terenu su očigledne i malo je verovatno da ih neko može poreći - rekao je Peskov novinarima.
Sledeća runda trilateralnih pregovora između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine održaće se u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.
(Sputnjik)
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