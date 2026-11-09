Svet

„JA SAM META, MOJ BRAT JE SAMO ORUĐE!“ Orban zagrmeo optužujući vlast za prljavu igru i pokušaj političkog uklanjanja

P. Đurđević

09. 11. 2026. u 12:09

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BIVŠI mađarski premijer reagovao je na društvenim mrežama na vest da je njegov mlađi brat, Aron Orban, možda pritvoren u akciji organizovanoj protiv trgovine ljudima.

„ЈА САМ МЕТА, МОЈ БРАТ ЈЕ САМО ОРУЂЕ!“ Орбан загрмео оптужујући власт за прљаву игру и покушај политичког уклањања

Foto Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Prema rečima Viktora Orbana, ovaj obračun je sredstvo za odvlačenje pažnje, dok je on meta, a njegov mlađi brat - samo oruđe, prenosi mađarski portal Indeks.

- Danas bi vlada trebalo da bude odgovorna za skandal sa agentima pred Komitetom za nacionalnu bezbednost. Obračun je sredstvo za odvlačenje pažnje. U Mađarskoj nema odgovornosti, već obračuna. Kada je nešto sramotno za vladu, AVH (Uprava državne bezbednosti) interveniše. Cilj u ovoj prljavoj igri je eliminisanje političkog protivnika i izgradnja jednopartijskog sistema. Meta sam ja, moj brat je samo oruđe - napisao je Viktor Orban na svojoj stranici na društvenim mrežama.

Kako je ranije objavljeno, premijer Peter Mađar je napisao na svojoj stranici na društvenim mrežama da je, prema izveštajima štampe, brat Viktora Orbana, Aron Orban, pritvoren zbog sumnje na trgovinu ljudima.

Foto: AP Photo/Darko Bandic

Policija je saopštila da se hapšenja i pretresi kuća vrše na nekoliko lokacija u Budimpešti i županiji Pešta u vezi sa slučajem trgovine ljudima. U istragu su takođe uključene Nacionalna istražna agencija (NNI) i Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH).

Prema izveštajima štampe, jutros su se zaposleni u Centru za borbu protiv terorizma (TEK) takođe pojavili na imanju u Fotligetu povezanom sa jednom od kompanija Arona Orbana.

Predsednica Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH) Ana Unger nije želela da potvrdi niti da demantuje informaciju, ali je otkrila da je kancelarija jutros je sprovela nove istražne radnje u slučaju koji uključuje Arona Orbana.

Dodala je da će informacije o tome šta se dogodilo biti date naknadno. Izvori iz poslovnog okruženja Arona Orbana takođe su potvrdili današnju akciju, ali nisu mogli da kažu da li je Aron Orban zaista priveden.

(Tanjug)

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