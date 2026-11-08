ZAHAROVA RASKRINKALA MAKRONOV STRAH: Tajni bunker nije za odbranu od neprijatelja, već za spasavanje od Francuza!
PREDSEDNIKU Francuske Emanuelu Makronu potreban je tajni bunker, ne da bi se zaštitio od spoljnih pretnji, već da bi se sklonio od sopstvenih građana, izjavila je za list "Komsomoljska pravda" Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
Ranije je list "Telegraf", pozivajući se na knjigu "Nova armija senki" novinara Pjera Gastinoa, Antoana Izambara i Franka Renoa, objavio informaciju da Makron ima tajni bunker koji se nalazi izvan Pariza, namenjen za evakuaciju u slučaju da demonstranti zauzmu Jelisejsku palatu.
Prema navodima autora knjige, na izradu plana sa tajnim bunkerom delimično su uticali protesti pokreta "Žuti prsluci" 2018. godine, kada se Makron našao na meti napada razjarenih demonstranata.
Protesti u Francuskoj počeli su sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u predgrađima Pariza zahtevajući poboljšanje uslova u školama. Kasnije su im se pridružili i nezadovoljni poskupljenjima u zemlji, a protesti su se proširili i na druge regione.
Najmasovniji je bio protest održan 17. oktobra. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske, u njemu je učestvovalo oko 550.000 ljudi.
Francuske snage reda koristile su protiv učesnika protesta suzavac, šok-bombe i vodene topove.
(RT Balkan)
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