NEMAČKA PRED VELIKIM PREOKRETOM: Ova žena mogla bi da nasledi Štajnmajera

BAVARSKA političarka Ilze Ajgner spremna je da postane sledeća predsednica Nemačke, što je čini prvom ženom u zemlji na toj funkciji, prema rečima dva visoka konzervativca upoznata sa situacijom.

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago stock&people/Profimedia

Konzervativni blok nemačkog kancelara Fridriha Merca i Socijaldemokratska partija (SPD) levog centra nominovaće Ajgnera za naslednika odlazećeg nemačkog predsednika Franka-Valtera Štajnmajera, rekli su zvaničnici za BILD, koji je, kao i Politiko, deo mreže globalnih reportera Aksel Špringer.

Obojici zvaničnika je zagarantovana anonimnost kako bi slobodno razgovarali o unutrašnjim stranačkim pitanjima. Ajgnerova nominacija će zvanično biti objavljena u ponedeljak, prema rečima zvaničnika.

Ajgner, koja je prethodno bila ministarka poljoprivrede pod bivšom nemačkom kancelarkom Angelom Merkel od 2008. do 2013. godine, trenutno je predsednica Bavarskog državnog parlamenta. Ona je takođe članica Hrišćansko-socijalne unije (CSU), bavarske sestrinske stranke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) kancelara Fridriha Merca.

CDU i CSU čine zajednički parlamentarni blok u Bundestagu i deo su Evropske narodne partije u Evropskom parlamentu. Merc namerava da u nedelju obavesti visoke političare CDU da će Ajgner biti kandidat bloka, rekla su dvojica zvaničnika.

Štajnmajerov drugi petogodišnji mandat ističe u martu 2027. On nema pravo na reizbor. Njegov naslednik biće izabran 30. januara 2027. Nemačko predsedništvo je uglavnom ceremonijalno, a kancelar određuje političku agendu vlade.

Bavarski premijer CSU-a, Markus Seder, predložio je Ajgnera kao kandidata još u aprilu. CSU je dugo dominirala bavarskom politikom, ali nikada nije iznedrila nemačkog kancelara ili predsednika. Istaknuti političari SPD-a i Zelenih takođe su poslednjih nedelja signalizirali svoju podršku Ajgneru.

Premijer pokrajine Brandenburg iz redova SPD-a, Ditmar Voidke, opisao je Ajgnera kao „savršenog kandidata“ koji poznaje nemačku politiku "iznutra i spolja", rekao je u petak za Berlin Plejbuk časopisa Politiko.

(Politiko)

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