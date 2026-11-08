DEČAK (8) U PROGRAMU UŽIVO SA PROTESTA VREĐAO MAKRONA: Televizija sve izvinila (VIDEO)

DEČAK star osam godina, koji je na protestima u Parizu bio sa svojim ocem, rekao je u programu uživo francuskog javnog radio servisa da je francuski predsednik Emanuel Makron "kreten", zbog čega se rukovodstvo tog medija danas izvinilo.

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Dečak star osam godina, koji je na protestima u Parizu bio sa svojim ocem, rekao je u programu uživo francuskog javnog radio servisa da je francuski predsednik Emanuel Makron "kreten", zbog čega se rukovodstvo tog medija danas izvinilo.

Prethodno je otac dečaka rekao novinarki koja je juče na ulici imala uključenje uživo sa protesta za Frans info, da je došao u protestnu šetnju sa svojim sinom "uglavnom zbog srednjoškolaca i univerzitetskih studenta", prenosi Figaro.

On je kazao da se nada da će vlada biti pažljivija prema studentskim zahtevima.

"Jedini koji ne sluša je Makron. Makrone, moraš da slušaš mlade ljude, to je najvažnije", kazao je otac dečaka koji je otvoreno izrazio želju da predsednik Francuske ode sa te funkcije "što je pre moguće".

Nakon toga priliku da u mikrofon kaže svoje razloge zašto učestvuje u protestu dobio je i osmogodišnji dečak, koji je kazao da misli "da je Makron kreten, kao i svi ti loši policajci".

Kada je novinarka pokušala da ublaži situaciju, navodeći da možda u programu uživo "ne bi trebalo da se koriste psovke", dečak je nastavio da govori tako što su mu rečenice bile isprekidane uvredama koje su bile upućene francuskom predsedniku.

🚨𝗗𝗘́𝗥𝗔𝗣𝗔𝗚𝗘 - « Je trouve que Macron est un conn*rd avec tous ces flics de m*rde ! » 👆Énorme dérapage sur France Info d’un enfant de 8 ans qui insulte le président de la République en direct du cortège parisien. France Info reprend l’antenne juste après https://t.co/eVGML3yoew — Tony Pittaro (@TonyPittaro) November 7, 2026

Otac dečaka je prekinuo diskusiju tako što je rekao da on više "nema šta da kaže" novinarki.

Zbog negativnih reakcija na to što je osmogodišnje dete uključeno uživo u program da komentariše proteste, informativni kanal Frans info se danas izvinilo.

"Rukovodstvo Frans info žali što je dete iznelo uvredljive komentare uživo tokom demonstracija. Iako je voditelj odgovorio na te komentare, nismo smeli da damo detetu platformu. Smernice u tom smislu su ponovljene", navodi se u saopštenju.

Demonstracije u Parizu i širom Francuske održane su juče, četvrti vikend zaredom, zbog visokih troškova života, pada kupovne moći građana i zahteva za reformu i veća ulaganja u obrazovni sistem.

Prema procenama sindikata, u Parizu je u protestnoj šetnji učestvovalo oko 75.000 ljudi, dok je širom zemlje na ulicama bilo između 146.000 i 250.000 demonstranata.

(Tanjug)