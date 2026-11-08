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JEZIVI DETALJI MASAKRA U KRAKOVU: Pre krvavog pohoda po gradu ubio roditelje i sestru, pa iz auta sejao smrt

М.К.

08. 11. 2026. u 10:08

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MUŠKARAC koji je u Krakovu ubio šest ljudi prethodno je likvidirao sestru i roditelje. U stanu pronađeno sedam pušaka, bio naklonjen ekstremnoj desnici.

ЈЕЗИВИ ДЕТАЉИ МАСАКРА У КРАКОВУ: Пре крвавог похода по граду убио родитеље и сестру, па из аута сејао смрт

AP Photo/Beata Zawrzel

Muškarac koji je izvršio teroristički napad u Krakovu ubio je tri člana svoje porodice, saopštio je radio-stanici RMF FM portparol uprave lokalne policije Andžej Fijolek.

- Juče su u jednoj stambenoj zgradi u Ostrovjec Svjentokšiskom pronađena tela tri osobe: sestre i roditelja 24-godišnjeg Mihala O. - rekao je on.

Prema podacima policije Svjentokšiskog vojvodstva, reč je o dvema ženama od 21 i 52 godine i 53-godišnjem muškarcu.

- Na telima su uočene povrede koje su prvobitno okarakterisane kao prostrelne rane - precizirale su snage bezbednosti.

Arsenal oružja u stanu i krvavi pir u Krakovu

U stanu je takođe pronađeno sedam komada oružja. Pretpostavlja se da je pripadalo ocu napadača, koji je imao dozvolu za njegovo posedovanje.

U subotu je ovaj mladić otvorio vatru iz automobila u pokretu na prolaznike u starom delu grada. Poginulo je najmanje šest osoba. Još 16 ljudi je povređeno, od kojih se 13 nalazi u teškom stanju.

Napadač bio pripadnik ekstremne desnice

Napadač je ranjen, priveden i prevezen u bolnicu. Ispostavilo se da je reč o državljaninu Poljske. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, on je bio naklonjen krajnje desničarskim ideologijama.

Kako je preneo Poljski radio, u automobilu napadača nalazilo se mnogo municije, a pucao je iz dugocevnog oružja vojnog tipa.

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