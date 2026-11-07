NA ULICI DO ISPUNJENJA ZAHTEVA: Ključa bes francuskih đaka

Francuzi su i danas izašli na ulice, predvođeni pre svega srednjoškolcima i delom sindikata.

Foto: Goran Čvorović

Zvaničnici, poput potpredsednika regionalnog saveta Oksitanije Kamela Šiblija i predsednika 6. arondismana u Lionu Samijela Sulijea izjavili su da napadi na liceje predstavljaju i napad na republiku, što će reći na državni poredak.

Za održavanje reda širom Francuske mobilisano je 70.000 policajaca i žandarma, uz 110 mobilnih jedinica, 25 oklopnih vozila "kentaur", vodene topove, helikoptere i dronove. Ministar unutrašnjih poslova Loran Ninjez upozorio je na pozive preko društvenih mreža na nasilje, pljačke i napade na javne zgrade i prodavnice. Najavio je odlučan odgovor protiv izgrednika i sistematsku zaštitu gradskih centara.

Odobrena sindikalna povorka popodne je krenula je od Trga Republike do Trga Nacije, a vlasti su se kao i uvek pribojavale nasilja na kraju manifestacija. Protesti su održani i u Marselju, kao i u Lilu. U Renu je okupljanje bilo zabranjeno, dok je u Tulonu, prema prefekturi, mirno demonstriralo nekoliko stotina ljudi.

"Žuti prsluci" su najavili "samo" 164 akcije, pa vlasti ističu da protestni talas slabi. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, do 14 sati učestvovalo je 7.000 ljudi, naspram 15.000 prethodne subote, 37.000 24. oktobra i 67.000 17. oktobra. Ministarstvo ocenjuje da je situacija uglavnom mirna i pod kontrolom.

Uprkos opadanju broja učesnika, sindikati i omladinske organizacije ne odustaju od zahteva za povećanje plata, poboljšanje kupovne moći i veća ulaganja u obrazovanje. Predstavnici studentskog sindikata poručuju da su mladi i dalje odlučni i besni i da će, bude li potrebno, izlaziti na ulice svake nedelje. Iz srednjoškolskog sindikata optužili su vladu da okreće glavu od problema umesto da ponudi konkretne mere koje bi poboljšale svakodnevni život učenika.

Sindikati prosvete i visokog obrazovanja već su pozvali na novi štrajk i demonstracije u utorak. Negoduju što bi socijalna konferencija o platama, zakazana za ponedeljak, mogla da isključi javni sektor. Ukoliko se to potvrdi, poručuju, biće to nova provokacija.