VANREDNO STANJE NA ŠPANSKOM OSTRVU: Više od 8.000 migranata stiglo za samo pet nedelja, traže hitnu pomoć države
VEĆE španskog ostrva Elijero saopštilo je da je proglasilo vanredno stanje kako bi se rešila migraciona kriza, nakon što je više od 8.000 migranata stiglo na to ostrvo u Kanarskom arhipelagu u poslednjih pet nedelja.
Uredbom se zahteva da i vlada Kanarskih ostrva i španska država obezbede dodatno osoblje i da sprovedu sistem rotacije kako bi se omogućilo da se pripadnici Pomorske spasilačke službe, Zdravstvene službe Kanarskih ostrva, Državnih bezbednosnih snaga i Crvenog krsta adekvatno odmore, prenosi RTVE.
Predsednik ostrvskog veća, Kabilda, Alpidio Armas, kazao je da je vanredno stanje proglašeno da bi se "garantovao okvir za saradnju sa institucijama radi obezbeđivanja osnovnih prava", kao i da bi moglo da se pristupi budžetskim sredstvima koja su potrebna "za rešavanje ovih nepredviđenih situacija".
Armas je kazao da praktično svi migranti na to ostrvo dolaze iz Senegala.
Predsednik Kanarskih ostrva Fernando Klaviho je kazao da se španski premijer Pedro Sančez obavezao da će hitno sazvati Komisiju za imigraciju i da će ojačati resurse zdravstvene zaštite preko Državnog sekretarijata za migracije.
Ova deklaracija takođe predviđa uspostavljanje protokola za koordinisani transfer migranata na druga ostrva sa većim kapacitetom, i jačanje objekata za prvi prijem migranata na tom ostrvu.
(Tanjug)
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