TRAMP TRAŽI ISTRAGU PROTIV DEMOKRATA: Tvrdi da prete njegovim saradnicima opozivom i kaznama

AMERIČKI predsednik Donald Tramp saopštio je da je naložio Ministarstvu pravde SAD da pokrene istragu o navodnim pretnjama demokratskih političara upućenih zvaničnicima njegove administracije, uključujući državnog tužioca Toda Blanša.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da demokrate prete zvaničnicima opozivom i drugim oblicima kažnjavanja, iako, kako tvrdi, priznaju da za to nemaju osnova.

Njegova najava usledila je nakon što su demokrate na izborima za Kongres osvojile većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu.

Kako prenosi Foks njuz, dvojica demokratskih članova Predstavničkog doma, Hank Džonson iz Džordžije i Debora Ros iz Severne Karoline, javno su izrazili podršku pokretanju postupka opoziva protiv Blanša.

Džonson je izjavio da smatra da postupci državnog tužioca zahtevaju njegov opoziv i razrešenje, dok je Ros podržala tu inicijativu, ali navela da bi demokrate najpre trebalo da razmotre pokretanje postupka protiv ministra odbrane Pita Hegseta.

Tramp je u svojoj objavi posebno pomenuo demokratsku senatorku Elisu Slotkin iz Mičigena, optužujući je da je najavila obračun sa mladim ljudima koji podržavaju republikanske vrednosti.

Predsednik SAD se, kako navodi Foks njuz, pozvao na izjavu Slotkin iz oktobra, kada je govorila o mogućnosti pokretanja postupaka protiv osoba koje su omogućile sprovođenje Trampove politike.

Tramp je takođe optužio demokrate da prete republikanskim donatorima zatvorskim kaznama zbog njihovih političkih stavova, ali nije naveo imena osoba na koje se te optužbe odnose.

Demokrate su najavile da bi po preuzimanju kontrole nad Kongresom mogle da pokrenu istrage o pojedinim velikim donatorima Republikanske stranke i kompanijama koje su podržavale administraciju.

Tramp je pozvao Ministarstvo pravde da navodne pretnje ispita kao moguća krivična dela, ocenivši da odgovorni treba da budu kažnjeni.

(Tanjug)

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