TRAMP TRAŽI ISTRAGU PROTIV DEMOKRATA: Tvrdi da prete njegovim saradnicima opozivom i kaznama
AMERIČKI predsednik Donald Tramp saopštio je da je naložio Ministarstvu pravde SAD da pokrene istragu o navodnim pretnjama demokratskih političara upućenih zvaničnicima njegove administracije, uključujući državnog tužioca Toda Blanša.
Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da demokrate prete zvaničnicima opozivom i drugim oblicima kažnjavanja, iako, kako tvrdi, priznaju da za to nemaju osnova.
Njegova najava usledila je nakon što su demokrate na izborima za Kongres osvojile većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu.
Kako prenosi Foks njuz, dvojica demokratskih članova Predstavničkog doma, Hank Džonson iz Džordžije i Debora Ros iz Severne Karoline, javno su izrazili podršku pokretanju postupka opoziva protiv Blanša.
Džonson je izjavio da smatra da postupci državnog tužioca zahtevaju njegov opoziv i razrešenje, dok je Ros podržala tu inicijativu, ali navela da bi demokrate najpre trebalo da razmotre pokretanje postupka protiv ministra odbrane Pita Hegseta.
Tramp je u svojoj objavi posebno pomenuo demokratsku senatorku Elisu Slotkin iz Mičigena, optužujući je da je najavila obračun sa mladim ljudima koji podržavaju republikanske vrednosti.
Predsednik SAD se, kako navodi Foks njuz, pozvao na izjavu Slotkin iz oktobra, kada je govorila o mogućnosti pokretanja postupaka protiv osoba koje su omogućile sprovođenje Trampove politike.
Tramp je takođe optužio demokrate da prete republikanskim donatorima zatvorskim kaznama zbog njihovih političkih stavova, ali nije naveo imena osoba na koje se te optužbe odnose.
Demokrate su najavile da bi po preuzimanju kontrole nad Kongresom mogle da pokrenu istrage o pojedinim velikim donatorima Republikanske stranke i kompanijama koje su podržavale administraciju.
Tramp je pozvao Ministarstvo pravde da navodne pretnje ispita kao moguća krivična dela, ocenivši da odgovorni treba da budu kažnjeni.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: AMERIKA NEĆE DA TRPI LEVIČARSKE EKSREMISTE! Tramp: Već su pod istragom
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)