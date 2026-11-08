(MAPA) NOVI POTRES U JAPANU: Preko 20 ljudi povređeno, saobraćaj privremeno obustavljen

ZEMLjOTRES jačine 5,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je rano u nedelju centralni deo Japana, pri čemu je povređeno više od 20 ljudi, saopštile su lokalne vlasti i Japanska meteorološka agencija (JMA).

Foto: Printskrin/jma.go.jp

Potres se dogodio u 01:04 po lokalnom vremenu s epicentrom u zapadnom delu prefekture Šizuoka na dubini od oko 40 kilometara.

Najsnažnije podrhtavanje je zabeleženo u gradu Čita u prefekturi Aiči, gde je intenzitet dostigao nivo 5 na japanskoj skali do 7 stepeni.

Foto: Printskrin/jma.go.jp

Lokalne službe za vanredne situacije i mediji navode da je povređeno najmanje 20 osoba koje su većinom lakše povređene u prefekturama Aiči i Šizuoka, prenosi Kjodo Njuz.

Zabeležena je i manja materijalna šteta, a nakon zemljotresa nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Foto: Printskrin/jma.go.jp

Brzi vozovi su privremeno usporili ili obustavili saobraćaj.

Vlada u Tokiju je odmah formirala krizni tim za prikupljanje informacija.

JMA je apelovala na građane da u narednim danima ostanu oprezni zbog mogućih naknadnih udara.