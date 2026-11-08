(MAPA) NOVI POTRES U JAPANU: Preko 20 ljudi povređeno, saobraćaj privremeno obustavljen
ZEMLjOTRES jačine 5,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je rano u nedelju centralni deo Japana, pri čemu je povređeno više od 20 ljudi, saopštile su lokalne vlasti i Japanska meteorološka agencija (JMA).
Potres se dogodio u 01:04 po lokalnom vremenu s epicentrom u zapadnom delu prefekture Šizuoka na dubini od oko 40 kilometara.
Najsnažnije podrhtavanje je zabeleženo u gradu Čita u prefekturi Aiči, gde je intenzitet dostigao nivo 5 na japanskoj skali do 7 stepeni.
Lokalne službe za vanredne situacije i mediji navode da je povređeno najmanje 20 osoba koje su većinom lakše povređene u prefekturama Aiči i Šizuoka, prenosi Kjodo Njuz.
Zabeležena je i manja materijalna šteta, a nakon zemljotresa nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
Brzi vozovi su privremeno usporili ili obustavili saobraćaj.
Vlada u Tokiju je odmah formirala krizni tim za prikupljanje informacija.
JMA je apelovala na građane da u narednim danima ostanu oprezni zbog mogućih naknadnih udara.
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