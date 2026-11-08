NOVO NALAZIŠTE U SREDOZEMLJU: Egipat otkrio oko 5,66 milijardi kubika prirodnog gasa
EGIPAT je u petak objavio otkriće prirodnog gasa u Sredozemnom moru, pri čemu preliminarne procene ukazuju na to da se u ležištu nalazi oko 5,66 milijardi kubnih metara gasa.
Ministarstvo za naftu i mineralne resurse saopštilo je da su bušenje i procena istražne bušotine Nasseem-1X, u okviru koncesionog područja Tiba, otkrili formaciju koja sadrži gas i poseduje obećavajuće geološke i fizičke karakteristike.
Bušotina je otkrila sloj koji sadrži gas, a čija debljina iznosi približno 15 metara, navodi se u saopštenju ministarstva, prenosi Anadolu Agency, piše Biznis.rs.
U toku su tehničke studije radi utvrđivanja eksploatacionih rezervi i potencijalne dnevne proizvodnje, dok ministarstvo još nije objavilo kada bi proizvodnja mogla da počne.
Koncesijom Tiba upravlja italijanska energetska kompanija Eni u partnerstvu sa australijskom kompanijom Woodside, dok egipatska kompanija Petrobel izvodi radove na bušenju u ime partnera.
Planirano povezivanje putem cevovoda radi ubrzanja proizvodnje
Ministarstvo je saopštilo da planira da poveže bušotinu sa postojećim proizvodnim postrojenjima putem cevovoda dugog približno 22 kilometra.
Predloženo povezivanje sa cevovodom Abu Madi – El Gamil omogućilo bi korišćenje postojeće infrastrukture, čime bi se skratilo vreme potrebno za uključivanje novootkrivenih količina gasa u proizvodnju.
Ovo otkriće bi moglo doprineti povećanju domaće proizvodnje prirodnog gasa, nakon što se završe tehničke procene i utvrdi njegova komercijalna isplativost, navodi se u saopštenju ministarstva.
Ministarstvo je pozitivne rezultate istraživanja pripisalo povećanim ulaganjima i istraživačkim aktivnostima, ističući poboljšanje investicione klime i napredak u izmirivanju zaostalih obaveza prema međunarodnim energetskim partnerima.
Egipat nastoji da poveća domaću proizvodnju prirodnog gasa razvojem postojećih nalazišta i ubrzavanjem istraživačkih radova, kako bi zadovoljio domaću potražnju i smanjio zavisnost od uvoza.
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