ONI SU HAKOVALI ZAMRZIVAČE ŠIROM EU: Proruske organizacije se oglasile na mrežama (VIDEO)
DVE proruske hakerske grupe preuzele su odgovornost za napade na rashladne i zamrzivačke objekte u Evropi, javlja novinska agencija Ansa.
U videu objavljenom na društvenim mrežama, grupe Noname057(16) i Z-Pentest preuzimaju odgovornost za napade na rashladne sisteme koji su pogodili nekoliko evropskih zemalja, uključujući Švedsku.
Prema poruci, hakeri su iskoristili integraciju sistema i „nisu morali da koriste zlonamerni kod“.
Takođe tvrde da mogu da pristupe sistemima za vodosnabdevanje, industrijskim postrojenjima i elektranama.
U ponedeljak uveče, problemi su otkriveni u nekoliko prodavnica hrane u Švedskoj. Frižideri i zamrzivači su se zagrevali, a hrana je morala da se baca. Problemi su pogodili nekoliko prodavnica Coop i ICA, kao i manje objekte poput kafića i restorana.
(Švedski Herald)
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