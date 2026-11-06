ONI SU HAKOVALI ZAMRZIVAČE ŠIROM EU: Proruske organizacije se oglasile na mrežama (VIDEO)

DVE proruske hakerske grupe preuzele su odgovornost za napade na rashladne i zamrzivačke objekte u Evropi, javlja novinska agencija Ansa.

Foto: /X/@PascalouNafo

U videu objavljenom na društvenim mrežama, grupe Noname057(16) i Z-Pentest preuzimaju odgovornost za napade na rashladne sisteme koji su pogodili nekoliko evropskih zemalja, uključujući Švedsku.

Prema poruci, hakeri su iskoristili integraciju sistema i „nisu morali da koriste zlonamerni kod“.

BREAKING: Russian hacker groups NoName057 and Z-Pentest have claimed responsibility for cyberattacks targeting refrigeration systems and supermarkets across Europe. https://t.co/WPg4WPrSv3 — GeoInsider (@InsiderGeo) November 4, 2026

Takođe tvrde da mogu da pristupe sistemima za vodosnabdevanje, industrijskim postrojenjima i elektranama.

U ponedeljak uveče, problemi su otkriveni u nekoliko prodavnica hrane u Švedskoj. Frižideri i zamrzivači su se zagrevali, a hrana je morala da se baca. Problemi su pogodili nekoliko prodavnica Coop i ICA, kao i manje objekte poput kafića i restorana.

(Švedski Herald)