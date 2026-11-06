LAŽNE DOJAVE O BOMBAMA NA AERODROMIMA ŠIROM EVROPE: Ovo su države koje su danas bile na udaru

MAĐARSKA je danas tri puta podigla borbene avione kako bi pratili putničke letove u mađarskom vazdušnom prostoru nakon dojava o bombama, dok su dva aviona koja su letela ka Sofiji bezbedno sletela, saopštili su zvaničnici.

Foto: Tanjug/AP/Fatima Shbair

Mađarski ministar odbrane Romulus Rusin-Sendi rekao je da su borbeni avioni prvi put poleteli nakon dojave o pretnji letu kompanije "Viz er" iz Brisela za Sofiju, a potom još dva puta zbog letova iz Praga ka Kipru i Bukureštu, prenosi Gardijan.

Bugarsko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da su dojave o bombama primljene i za dva leta ka Sofiji, iz Londona i Brisela, koji su bezbedno sleteli.

Među avionima obuhvaćenim bezbednosnim proverama bio je i avion rumunske kompanije "Tarom" na letu iz Praga za Bukurešt.

Posada je tokom leta emitovala signal za opštu vanrednu situaciju 7700, a avion je bezbedno sleteo u Bukurešt. Naknadno je utvrđeno da pretnja nije potvrđena.

Passenger flights across Europe face fresh security alerts, with police and airport authorities investigating reports in Denmark, Czechia, France and Italy. No explosives have been found, while Spain's foreign minister says the pattern could point to a campaign of hybrid aggression and psychological warfare Read more: https://t.co/YqiKG9xAgr — bdnews24.com (@bdnews24com) November 6, 2026

Francuska vlada saopštila je ranije danas da su zabeležene četiri nove dojave o bombama u avionima koji su leteli iznad Francuske, dok je češka policija upozorila na "novu pretnju" eksplozivnim napravama u većem broju aviona koji su sletali na praški aerodrom ili sa njega poletali.

Kabinet francuskog premijera Sebastijana Lekornija saopštio je da su sva četiri aviona bezbedno sletela i da ekipe za uklanjanje eksplozivnih naprava obavljaju bezbednosne provere, prenela je televizija BFM.

I policija u Pragu saopštila je na platformi X da je dobila dojavu o mogućem prisustvu eksplozivnih naprava u većem broju aviona koji su leteli ka i sa aerodroma u glavnom gradu Češke.

Aerodrom je naveo da pretnje nisu uticale na njegov rad i da je najmanje osam letova bilo na meti.

✈️🇪🇺 A third day of hoax bomb threats hit European flights on Friday, with new alerts in Portugal, Italy, Romania, the Czech Republic, France and Denmark. No explosives were found, and no government has blamed anyone. A Ryanair flight due to leave Lisbon for Rome was threatened while the plane was arriving from Rome; police received the alert at 7:20 a.m. and found nothing. A Wizz Air flight from Prague to Rome diverted to Venice and landed safely, and a Tarom flight from Prague to Bucharest, with 102 passengers, landed at 12:19 after a threat Romania's intelligence service called non-specific and later false. Czech police registered threats to flights at Prague, French authorities reported four threats to aircraft over France that all landed safely, and Danish police investigated threats to air traffic at Copenhagen, saying there was no danger. Nearly 30 flights were hit on Thursday, and Spain's foreign minister called the pattern "hybrid aggression and a form of psychological warfare." Many European officials accuse Russia of sabotage in general, but no government has attributed these threats, Moscow denies involvement, and the EU says it is too early to say whether they are linked. Some emails were signed with a banned Russian group's name, which is unverified, and the methods vary between emails and phone calls. Sources: Reuters, AP, AFP, Romanian intelligence service SRI — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 6, 2026

Među njima su bili dolazni letovi iz Danske, Španije i Velike Britanije, dok se pretnje na odlaznim letovima odnose na destinacije u Holandiji, na Kipru, u Rumuniji, Italiji i Velikoj Britaniji.

Policija u Kopenhagenu saopštila je da je prisutna na aerodromu zbog upućenih pretnji.

Najmanje 17 putničkih aviona širom Evrope bilo je danas pogođeno nizom pretnji bombama, dok je najmanje 27 putničkih aviona širom Evrope bilo je na meti dojava o bombama od početka nedelje.

(Tanjug)

