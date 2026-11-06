Svet

IRAN POSLAO IZASLANIKA PUTINU: Preneta poruka Modžtabe Hamneija, Kremlj otkrio o čemu su razgovarali

D.D.

06. 11. 2026. u 13:52

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PREDSEDNIK Vladimir Putin i sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai fokusirali su se na situaciju na Bliskom istoku tokom jučerašnjih razgovora, saopštio je Kremlj.

ИРАН ПОСЛАО ИЗАСЛАНИКА ПУТИНУ: Пренета порука Моџтабе Хамнеија, Кремљ открио о чему су разговарали

Foto: Sergei Bobylev/Russia-Africa Summit, Economic and Humanitarian forum host photo agency via AP

- Razmatrana su međunarodna i regionalna pitanja. Mohsen Rezaei je preneo poruku vrhovnog vođe Irana Sejeda Modžtabe Hamneija- saopštila je pres služba Kremlja.

Učesnici sastanka su takođe razgovarali o razvoju saradnje u okviru Sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu.

Rezaei je, sa svoje strane, rekao da je sa Putinom razgovarao o isporuci ruskog gasa i izgradnji železničke deonice Rešt-Astara kao dela Međunarodnog transportnog koridora Sever-Jug.

Ranije je predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio da je Modžtaba Hamnei dodelio ovlašćenja vladi da reši sukob sa Sjedinjenim Državama kroz dijalog.

Rusija je, sa svoje strane, takođe ponudila pomoć u rešavanju krize.

(RT Balkan)

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