IRAN POSLAO IZASLANIKA PUTINU: Preneta poruka Modžtabe Hamneija, Kremlj otkrio o čemu su razgovarali
PREDSEDNIK Vladimir Putin i sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai fokusirali su se na situaciju na Bliskom istoku tokom jučerašnjih razgovora, saopštio je Kremlj.
- Razmatrana su međunarodna i regionalna pitanja. Mohsen Rezaei je preneo poruku vrhovnog vođe Irana Sejeda Modžtabe Hamneija- saopštila je pres služba Kremlja.
Učesnici sastanka su takođe razgovarali o razvoju saradnje u okviru Sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu.
Rezaei je, sa svoje strane, rekao da je sa Putinom razgovarao o isporuci ruskog gasa i izgradnji železničke deonice Rešt-Astara kao dela Međunarodnog transportnog koridora Sever-Jug.
Ranije je predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio da je Modžtaba Hamnei dodelio ovlašćenja vladi da reši sukob sa Sjedinjenim Državama kroz dijalog.
Rusija je, sa svoje strane, takođe ponudila pomoć u rešavanju krize.
(RT Balkan)
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