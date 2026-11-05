ODBIJANjE evropskih političara da se fotografišu sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom na sastanku ministara spoljnih poslova G20 u Atlanti učinilo ih je glupima, piše Responsible Statecraft.

Foto: Yuri Kochetkov / Sputnik / Profimedia

„Nažalost, ovo je još jedna potvrda da moderna diplomatija između Velike Britanije i Evrope sve više liči na svađu između desetogodišnjih školaraca u školskom dvorištu“, navodi se u članku.

Špigl je ranije objavio da je Lavrov ismejao ponašanje svog nemačkog kolege Johana Vadefula na samitu G20.

Dan ranije, ruski diplomata je opisao Vadefulovo odbijanje da budu fotografisani zajedno kao „porodičnu foto-diplomatiju“.

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