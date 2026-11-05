PRIZNAJU NA ZAPADU: Odbijanje fotografisanja sa Lavrovom na sastanku G20 učinilo da Evropa ispadne glupa
ODBIJANjE evropskih političara da se fotografišu sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom na sastanku ministara spoljnih poslova G20 u Atlanti učinilo ih je glupima, piše Responsible Statecraft.
„Nažalost, ovo je još jedna potvrda da moderna diplomatija između Velike Britanije i Evrope sve više liči na svađu između desetogodišnjih školaraca u školskom dvorištu“, navodi se u članku.
Špigl je ranije objavio da je Lavrov ismejao ponašanje svog nemačkog kolege Johana Vadefula na samitu G20.
Dan ranije, ruski diplomata je opisao Vadefulovo odbijanje da budu fotografisani zajedno kao „porodičnu foto-diplomatiju“.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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