NEVIĐENI ELEKTRONSKI UDAR! Istočni bok NATO-a ostao U MRAKU: Masovno ometanje GPS-a u samo jednom danu!

OMETANjE satelitske navigacije pogodilo je 3. novembra gotovo celu dužinu istočne granice NATO-a, prema mapi podataka o vazduhoplovima koju je objavio italijanski projekat za praćenje letova „ItaMilRadar”.

Foto: AI/Gemini

Najintenzivnije ometanje protezalo se u gotovo neprekidnom pojasu od južnog dela Baltičkog mora, preko Litvanije, istočne Poljske, Rumunije i Bugarske, sve do zapadnog dela Crnog mora.

-Jučerašnja mapa ometanja je posebno zanimljiva. Praktično ceo istočni bok NATO-a pogođen je snažnim, geografski koncentrisanim ometanjem duž istočne granice, naveo je „ItaMilRadar” u objavi od 4. novembra.

Mapa, sastavljena na osnovu podataka servisa „AirNav Radar”, prikazuje lokacije na kojima su posade vazduhoplova tokom dana prijavile pogoršanje kvaliteta GPS signala i drugih oblika satelitske navigacije. Najgušće zone ometanja zabeležene su iznad baltičke obale u blizini ruske eksklave Kalinjingrad, duž poljske granice sa Belorusijom i Ukrajinom, iznad Rumunije i Moldavije, kao i duž bugarske obale Crnog mora. Slabije smetnje uočene su duž vazdušnih koridora preko Belorusije i zapadne Rusije, oko Krima i na Kavkazu.

Mape poput ove pokazuju gde su vazduhoplovi izgubili preciznost navigacije. One ne identifikuju izvor signala, a nijedna vlada nije saopštila ko stoji iza ometanja zabeleženog 3. novembra.

Oblik ovog pojasa ukazuje na vezu sa vazdušnim ratovanjem iznad Ukrajine. Smetnje se gotovo poklapaju sa pograničnim područjima koja su ruske jurišne bespilotne letelice prelazile tokom napada na Ukrajinu; deo ometanja mogao bi poticati od sistema za borbu protiv dronova, koje zemlje NATO-a koriste kako bi skrenule satelitski navođene letelice sa kursa pre nego što one dospeju na njihovu teritoriju. Duž granica sa Belorusijom i Kalinjingradom, blokiranje signala moglo bi dolaziti kako sa evropske, tako i sa ruske strane. Nijedna od uključenih vlada nije potvrdila upotrebu ometanja u tolikim razmerama.

U prošlosti su ruski izvori bili uzrok većeg dela ometanja u baltičkom regionu. Kako prenosi portal „Defense News”, istraživački tim koji je koristio stanice za nadzor oko Gdanjskog zaliva u Poljskoj locirao je izvore ometanja i lažiranja signala na dve lokacije na obali Kalinjingrada, u blizini poznatih jedinica za elektronsko ratovanje, dok je druga žarišna tačka otkrivena u okolini Sankt Peterburga. Početkom 2025. godine, Švedska i pet susednih zemalja obavestile su Međunarodnu organizaciju civilnog vazduhoplovstva da je oko 123.000 letova iznad Poljske, baltičkih država, Finske i Švedske bilo pogođeno ometanjem tokom prva četiri meseca te godine, preneo je portal „GPS World”, navodeći da izvori ometanja potiču iz Kalinjingrada, Sankt Peterburga, Smolenska i Rostova.

Tokom ruskih napada na Ukrajinu, bespilotne letelice su u više navrata zalutale preko istočne granice NATO-a. U septembru je jedna ruska bespilotna letelica ušla duboko u teritoriju Rumunije, nakon čega se srušila u Moldaviji. Rusija poseduje širok spektar sopstvenih sistema za elektronsko ratovanje, uključujući mobilne uređaje za ometanje signala, koji su primećeni čak i u Africi – gde je nedavno u Maliju uočeno vozilo za elektronsko ratovanje tipa „Infauna”.

defence-blog.com

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